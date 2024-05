Sorana Cîrstea, eliminată în ”optimile” de la Roma. Meciul, întrerupt aproape o oră din cauza unor protestatari

Sorana Cîrstea (locul 32 WTA) a fost învinsă de americanca Madison Keys cu 6-2, 6-1, luni, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, la capătul unui meci perturbat de protestatari.



La scorul de 3-1 pentru Keys în setul secund şi 0-15 pe serviciul româncei, doi tineri au pătruns pe unul din principalele terenuri de la Foro Italico, Pietrangeli, surprinzând forţele de ordine.

Cu veste portocalii, cei doi tineri au vărsat o substanţă lichidă şi confetti pe zgura, înainte de a fi evacuaţi de forţele de ordine. Meciul dintre cele două a fost întrerupt pentru aproape o oră, Cîrstea, favorita 28, a cedat după o oră de joc.

