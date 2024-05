UPDATE: Marcel Ciolacu, reacție: "Am să fac un teambuilding" / Angajații din Guvern protestează în Piața Victoriei

UPDATE: Premierul Marcel Ciolacu, reacție

"Am fost acolo. Am un consilier pe această zonă. M-a anunţat. Am un şef de Cancelarie. O să mă întorc la Bucureşti şi o să stau şi eu de vorbă, dacă se va mai impune această discuţie. E aşa de multă muncă în Guvern la toate departamentele... Eu ştiu cât se munceşte în Guvernul Românie şi tocmai de aceea mi-ar plăcea să mă implic direct în discuţia cu cei care au făcut acest protest”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat despre protestul spontan de la Guvern, la inaugurarea noii secţii de cardiologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.

Întrebat dacă îşi cunoaşte salariaţii din Guvern, după ce unii dintre ei spuneau că nu știe nimic despre ei, premierul a răspuns, glumind: "Am să fac un teambuilding ca să ne cunoaştem mai bine. Dar vă dau o veste tristă: dacă e vară, eu fac la munte; dacă e iarnă, fac la mare”.

Zeci de angajaţi, chiar din cadrul aparatului de lucru al premierului - angajaţii din cadrul cancelariei, secretariatului general şi din cadrul Agenţiei de Achiziţii Publice - au ieşiţi în stradă. Toţi cer salarii mai mari, potrivit Digi 24. Acestora nu le-ar mai fi crescut salariile din 2015 şi s-ar situa undeva la 5.000 de lei pe lună.

Mesajul lui Marcel Ciolacu, înainte de protestul salariaților

Iată ce spunea Marcel Ciolacu, duminică seară, după ce Blocul Național Sindical anunțase că vor urma proteste în fața Guvernului României.

"Toată lumea știe că impozitarea muncii e cea mai mare în România, mai ales la veniturile mici. Asta face diferența între noi și Europa. O treime dintre români, în acest moment, sunt plătiți cu salariul minim pe economie. O reducere a impozitării pentru salariul minim pe economie, așa cum e în Germania și în toate țările civilizate - restul au o impozitare progresivă după anumite praguri - ar înseamna să mărim de la o treime la jumătate. E un lucru foarte fragil. Noi am mers cu mărirea salariului minim pe economie și am venit acum cu salariul minim pe economie în Europa, cu alte cuvinte pentru aceeași muncă aceeași plată, indiferent de economie și de țara din care faci parte.

Din punctul meu de vedere trebuie făcute deduceri la impozitarea muncii pentru a dezvolta servicii de educație, sănătate. De exemplu - Pilonul II de pensii. Se mută o sumă din ce colectează statul în Pilonul II de pensii, un lucru care aduce o sustenabilitate a sistemului de pensii pe o perioadă medie și lungă. E un efort bugetar de peste 1% din PIB. Dar ai Sănătatea, ai Educația... aici dezvolți serviciile private, inclusiv la pensii private", a explicat Marcel Ciolacu. mai mult>>

