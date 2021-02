Fiica lui Alin Oprea, PROBLEME după divorțul părinților. Larisa, fosta soție, RUPE tăcerea: Panarama să se TERMINE, ne-am îmbolnăvit!

Larisa și Alin Oprea au avut prima înfățișare în procesul de divorț, iar la ieșire, au făcut mărturii incredibile. Larisa susține că fiica celor doi merge la psiholog cin care comportamentului pe care l-a prezentat tatăl ei în ultima vreme.

"Am fost de acord să divorțăm pe 26 aprilie. Trebuie să demonstrez atunci că vreau să păstrez numele de Oprea. Judecătoarea a vrut să oprească acest măcel. Ne-a întrebat: vreți să divorțați? Da! Amândoi? Da! Și asta a fost!", a declarat Larisa, pentru Xtra Night Show.

"Am fost numită vrăjitoare, am fost Hitler. Și-a înregistrat propriul copil"

"Am fost numită vrăjitoare, am fost Hitler, sunt cea mai violentă persoană. Astea sunt declarațiile lui. Nu regret această căsătorie, pentru că nu aș fi avut acești copiii. O să trăiesc în continuare pentru ei. Eu am simțit de mult că mă înșela. Răspunsul lui a fost mereu că sunt un sfânt și nu-mi înșel familia mea. A zis că l-am înșelat cu doi, nouă bărbați. Și-a înregistrat și propriul copil. Nu a avut o discuție normală cu acești copiii niciodată", a completat ea.

"Ar fi bine ca această panaramă să se termine, pentru că noi toți ne-am îmbolnăvit!"

Potrivit spuselor Larisei, scandalul mediatic în care a fost implicată familia ei de Alin Oprea a afectat-o puternic emoțional pe Melisa, care merge la psiholog, din cauza comportamentului tatălui ei.

"Melisa merge la psiholog și voi merge și eu. Cel mai urât lucru este acest scandal mediatic. Singura problemă e că nu înțelegem unde sunt amintirile noastre. Nu știm ce e adevărat și ce nu. El i-a evitat la proces pe copii. O persoană normală ar fi venit să zică: bună copii, bună Larisa! Nu e prea mult ceea ce cerem. Tot timpul găsește motive ca nu știu cine i-a interzis să vadă copiii. Acum nici măcar nu s-a uitat spre ei. Ar fi bine ca această panaramă să se termine, pentru că noi toți ne-am îmbolnăvit!", a mai spus fosta soție a lui Alin Oprea.