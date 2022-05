Fetiţa de cinci ani afectată de boala Wilson, din nou în stare gravă. Ce spun medicii

"După o perioadă cu evoluție favorabilă, starea clinică a fetiței transplantate a suferit agravare progresivă în ultimele 3 zile. În cursul zilei de astăzi s-a reintervenit chirurgical identificându-se complicații ale anastomozei biliare, care au fost corectate. În acest moment starea fetiței este critică, necesitând măsuri susținute de terapie intensivă", transmite Institutul Clinic Fundeni pe Facebook.

Transplantul hepatic a avut succes

"În seara zilei de 30 aprilie a fost realizat cu succes transplantul hepatic pediatric la fetiţa de 5 ani cu Boala Wilson şi insuficienţă hepatică. Transplantul hepatic pediatric a fost realizat în cadrul Şcolii de Chirurgie din cadrul Institutului Clinic Fundeni aflată sub îndrumarea domnului prof. dr. Irinel Popescu. După transplant starea fetiţei este stabilă, ea rămânând sub supraveghere în secţia de terapie intensivă 3 de la Institutul Clinic Fundeni", afirmă sursa citată.



Echipa chirurgicală şi de îngrijire a fost compusă din specialişti de la Institutul Clinic Fundeni şi de la Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu".



Astfel, echipa medicală de la Institutul Clinic Fundeni a fost compusă din: prof. dr. Vladislav Braşoveanu - şeful echipei chirurgicale, dr. Dragoş Zamfirescu, dr. Ion Barbu, dr. Alexandru Ristea dr. Florin Ichim dr. Răzvan Lazea, dr. Ovidiu Magdoiu, dr. Ştefan Andronic, prof. dr. Dana Tomescu - şeful echipei ATI, conf. dr. Mihai Popescu, dr. Alexandra Marcu, dr. Mihai Simionescu.



Din echipa medicală de la Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu" au făcut parte: conf. dr. Laura Bălănescu, dr. Dana Mălureanu, dr. Moga Andreea, dr. Florin Rusu (ATI), dr. Alexandru Baetu (ATI).



Ce spun părinţii, cum a debutat boala

„A prezentat dureri abdominale, urina mai închisă la culoare, a vomat o dată acasă. Când am ajuns la spital, în apropiere de orașul nostru, ni s-a spus că are hepatita A, au zis că o să treacă repede, se tratează, nu este nimic grav. Majoritatea copiilor o fac la vârsta asta. Nu a răspuns la tratament, starea ei s-a mai agravat pe parcurs. De ieri am aflat că are boala Wilson, nu știam. A zis că este ceva genetic, nu știm dacă noi o avem, urmează să ne testăm. Este foarte greu, este dureros, știind că copilul tău urmează să fie operat, și nu este o operație ușoară, o recuperare foarte grea, dar cu ajutorul Domnului...”, a spus mama fetiței la Digi 24. VEZI MAI MULTE AICI

