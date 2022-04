Părinții fetiței de 5 ani cu hepatită severă, despre cum a debutat boala: A vomat o dată acasă

„A prezentat dureri abdominale, urina mai închisă la culoare, a vomat o dată acasă. Când am ajuns la spital, în apropiere de orașul nostru, ni s-a spus că are hepatita A, au zis că o să treacă repede, se tratează, nu este nimic grav. Majoritatea copiilor o fac la vârsta asta. Nu a răspuns la tratament, starea ei s-a mai agravat pe parcurs. De ieri am aflat că are boala Wilson, nu știam. A zis că este ceva genetic, nu știm dacă noi o avem, urmează să ne testăm. Este foarte greu, este dureros, știind că copilul tău urmează să fie operat, și nu este o operație ușoară, o recuperare foarte grea, dar cu ajutorul Domnului...”, a spus mama fetiței la Digi 24.

Tatăl fetiței a spus că a fost foarte greu și nu poate explica în cuvinte: „Încercăm să ne motivăm unul pe altul...”

Fetița de cinci ani cu hepatită severă, transferată la Fundeni pentru transplant

Amintim că fetița de cinci ani cu hepatită severă, provocată de boala Wilson, a fost transferată la Institutul Clinic Fundeni pentru transplant. Starea fetiței este gravă, dar stabilă. Donatorul este un tânăr de 17 ani.

Vineri, fetița în vârstă de cinci ani cu hepatită severă a fost transferată la Institutul Clinic Fundeni, unde va fi făcut transplantul hepatic.

Fetița este în stare gravă, dar stabilă, specifică pacienților cu insuficiență hepatică, având și alte comorbidități, informase Ministerul Sănătății.

În timpul transportului cu ambulanța a fost însoțită de un medic specialist ATI de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

Între timp, a fost stabilită și cauza hepatitei severe, care este boala Wilson, o tulburare genetică care provoacă stocarea excesivă a cuprului în organism. Acumulările de cupru determină insuficiență hepatică și leziuni multiple la nivelul altor organe, iar transplantul reprezintă în acest caz opțiunea terapeutică.

Sâmbătă, o echipă mixtă de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” și de la Centrul de Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni va realiza transplantul, având drept donator un tânăr în vârstă de 17 ani.

