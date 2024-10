Singurele alimente pe care le poți mânca fără restricții de cantitate. Mihaela Bilic: Adio probleme de siluetă! - VIDEO

Nutriționistul Mihaela Bilic spune că putem mânca legume fără restricții deoarece acestea au foarte puține calorii și nu ne afectează silueta.

"Când vine vorba despre alimentație echilibrată legumele sunt salvarea și pentru silueta, dar și pentru sănătatea noastră. De ce legume? Pentru că ne aduc vitamine, minerale, apă, fibre și foarte puține calorii. Ar trebui să învățăm să mâncăm legume cu orice: legume cu carne, legume cu pește, legume cu brânză. Legumele trebuie să umple jumătate din farfuria noastră. Aduc culoare farfuriei și aduc volum. Cu legume ni se pare că mâncăm mult, însă acolo nu avem decât vitamine și minerale, cum vă spuneam, iar când vine vorba despre hrană echilibrată, de la copii până la bunici, trebuie să învățăm să punem legume în farfurie pentru că legumele înseamnă bunătăți venite din sol.

Ele aduc și culeg de acolo vitaminele și mineralele de care avem nevoie. Fotosinteza transformă toate elementele din aer și din apă în substanțe nutritive. Legumele știu să facă asta și, spre deosebire de fructe, nu au niciun pic de zahăr, așa că adio probleme de siluetă. Putem să mâncăm legume fără limită de cantitate. Aș spune chiar că sunt singurele alimente la care nu avem restricții. Puneți legume în farfurie, sănătate, culoare, volum mare și puține calorii. Și dacă tot vorbim despre calorii să știți că el - castravetele, este campion când vine vorba despre siluetă. Are minerale multă apă și cele mai puține calorii din câte legume există", a spus Mihaela Bilic într-un clip video postat pe pagina ei de Facebook.

Mihaela Bilic a dezvăluit care sunt cei doi factori care duc la supraconsum alimentar:

„Concluzia verii: confortul și civilizația duc la supraconsum alimentar.

Anul ăsta am trăit o experiență inedită: viața la țară. Sau mai bine spus viața la pădure, pentru că în ultimele 6 luni am încercat să trăiesc cat mai simplu/rudimentar. La ce concluzii am ajuns “pe pielea mea”, ca să zic așa?

Că sunt dependentă de curentul electric, fără el nu există nici lumină, nici căldură. Iar frigiderul este cel mai mare lux, mai ales într-o vară caniculară Este oribil să nu poți păstra mâncarea, totul se strică instantaneu. Nu mai vorbesc de faptul că anumite produse trebuie consumate reci: apă, suc, bere, prosecco, înghețată, pepene… A avea cuburi de gheață într-un congelator este un adevărat răsfăț.

Dar cea mai interesantă concluzie a fost legată de ritmul meselor și ideea de a mânca în general. Am realizat că atunci când stai în condiții rudimentare, fără o canapea confortabilă în care să te tolănești, fără televizor, fără ronțăieli prin dulapuri și mai ales fără posibilitatea de a găti (nici măcar un ou ochi sau un sendviș cald), nu-ți mai trebuie mâncare!", a scris anterior Mihaela Bilic, tot pe pagina ei de Facebook.

