S-a găsit secretul tinereții fără bătrânețe. Oamenii de știință au descoperit o proteină minune

Un nou studiu revoluționar ar putea deschide noi căi pentru tratarea bolilor asociate îmbătrânirii. Cercetătorii au identificat o proteină, denumită hexokinase domain containing 1 (HKDC1), care joacă un rol crucial în menținerea sănătății celulelor prin eliminarea organitelor deteriorate – componente esențiale ale celulelor, responsabile pentru buna funcționare a acestora.

Descoperirile sugerează că această proteină ar putea avea un impact semnificativ asupra unor boli neurodegenerative precum Parkinson, Alzheimer, Huntington și scleroza laterală amiotrofică (ALS).

Organitele, cum ar fi mitocondriile și lizozomii, sunt vitale pentru funcționarea corectă a celulelor. Mitocondriile sunt sursa principală de energie a celulelor, iar lizozomii ajută la menținerea sănătății acestora prin degradarea și reciclarea materialelor celulare deteriorate. Însă, pe măsură ce îmbătrânim, aceste organite devin vulnerabile la deteriorare, ceea ce poate contribui la dezvoltarea bolilor legate de vârstă.

Studiul, publicat în prestigiosul jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences, a fost condus de o echipă de cercetători de la Universitatea Osaka din Japonia și alte instituții medicale. Aceștia au descoperit că proteina HKDC1 joacă un rol protector pentru mitocondrii și lizozomi, prevenind astfel deteriorarea acestora și contribuind la menținerea sănătății celulare. În acest sens, modulația funcției proteinei HKDC1 ar putea preveni senescența celulară, procesul prin care celulele încetează să se mai dividă și care este legat de îmbătrânire și de bolile asociate acesteia.

Profesorul Shuhei Nakamura, autor principal al studiului și profesor de biochimie la Universitatea Medicală Nara, a explicat pentru Euronews Next importanța acestei descoperiri. „Modularea funcției HKDC1 ar putea preveni senescența celulară, care este legată de îmbătrânire și de bolile legate de vârstă”, a declarat Nakamura. Senescența celulară joacă un rol dublu în organism: deși împiedică transformarea celulelor în cancer, contribuie și la procesul de îmbătrânire. Studiile anterioare au sugerat că prevenirea senescenței ar putea contracara îmbătrânirea umană și bolile asociate cu aceasta.

Impactul asupra bolilor neurodegenerative

Cercetarea a relevat că proteina HKDC1 nu doar că protejează mitocondriile și lizozomii, ci ar putea avea un impact direct asupra unor boli grave precum cancerul pulmonar și hepatic. „Senescența celulară este implicată în numeroase boli legate de vârstă, inclusiv boli neurodegenerative, boli cardiovasculare, fibroze și fragilitate,” a subliniat Nakamura. Astfel, proteina HKDC1 ar putea contribui la prevenirea acestor afecțiuni prin inhibarea senescenței celulare, deschizând noi posibilități de tratament.

Cercetătorii de la Universitatea Osaka au investigat modul în care HKDC1 protejează organitele celulare printr-o serie de experimente complexe. Mitocondriile, responsabile pentru producerea energiei celulare, sunt esențiale pentru supraviețuirea celulelor, iar atunci când sunt deteriorate, ele trebuie eliminate pentru a proteja integritatea celulară. Dacă aceste mitocondrii deteriorate se acumulează, pot apărea boli neurodegenerative, potrivit unor studii realizate la Universitatea Harvard.

Procesul de eliminare a mitocondriilor deteriorate, cunoscut sub numele de „mitofagie”, depinde de proteinele PINK1 și Parkin. Însă, cercetătorii au descoperit că HKDC1 și interacțiunea sa cu un alt factor important, EB (TFEB), sunt esențiale pentru acest proces. În plus, s-a constatat că reducerea nivelului de HKDC1 afectează repararea lizozomilor, subliniind astfel rolul esențial al acestei proteine în menținerea sănătății organitelor celulare.

„HKDC1 este localizat la nivelul mitocondriilor, iar acest lucru este crucial pentru procesul de reparare a lizozomilor,” a explicat Nakamura într-o declarație. „Lizozomii și mitocondriile comunică între ele prin intermediul proteinelor numite VDACs. HKDC1 este responsabil pentru interacțiunea cu VDACs, iar această interacțiune este esențială pentru contactul mitocondrie-lizozom și, implicit, pentru repararea lizozomilor.”

Această descoperire este semnificativă deoarece menținerea sănătății mitocondriilor și lizozomilor era până acum un proces puțin înțeles. Într-un context în care multe boli cronice și legate de vârstă sunt corelate cu deteriorarea acestor organite, noile informații ar putea deschide uși importante pentru viitorul tratamentului acestor afecțiuni.

Spre o nouă paradigmă în medicina anti-îmbătrânire

Cercetătorii subliniază faptul că, deși medicina modernă a reușit să extindă durata de viață a oamenilor, provocarea actuală constă în creșterea „healthspan-ului” – adică numărul de ani petrecuți în sănătate bună, nu doar în viață. Deși speranța de viață a crescut considerabil de-a lungul secolelor, multe dintre persoanele în vârstă trăiesc astăzi grație intervențiilor medicale care amână doar inevitabilul, fără a îmbunătăți neapărat calitatea vieții.

„Majoritatea oamenilor în vârstă trăiesc acum pe timp fabricat de medicină,” a declarat profesorul Nakamura. „Dar aceste soluții medicale temporare produc tot mai puțini ani de viață, ceea ce sugerează că perioada creșterilor rapide în speranța de viață s-a încheiat.”

Cu toate acestea, descoperirile recente referitoare la proteina HKDC1 oferă un nou orizont în eforturile de prelungire a sănătății și prevenire a bolilor legate de îmbătrânire. Menținerea sănătății celulare prin protejarea mitocondriilor și lizozomilor ar putea juca un rol crucial în prelungirea „healthspan-ului” și în ameliorarea calității vieții la vârste înaintate.

