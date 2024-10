Peste 12 milioane de cazuri confirmate cu febră dengue. OMS lansează un plan global de combatere

CITEȘTE ȘI: Modificări ”brutale” în sistemul de sănătate: Nu cred că putem evita, spune Blidaru la Aspen Healthcare Summit 2024. Informații de ultimă oră despre noile tehnologii în sănătate

Schimbările climatice permit ţânţarilor să se răspândească mai mult şi mai rapid, conducând la o explozie a cazurilor de febră dengue şi alte afecţiuni provocate de arbovirusuri. Drept răspuns, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a lansat un plan global de combatere a acestor boli, pentru a le ţine sub control, informează joi AFP.



”Răspândirea rapidă a dengue şi a altor boli provocate de arbovirusuri în ultimii ani este o tendinţă alarmantă care necesită un răspuns coordonat între diferite sectoare şi dincolo de graniţe”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-un comunicat.



Potrivit organizaţiei ONU, numărul cazurilor de dengue suficient de grave pentru a fi testate s-a dublat aproape în fiecare an din 2021.



În primele opt luni din 2024 au fost deja raportate peste 7.900 de decese, la peste 12,3 milioane de cazuri confirmate.



Este aproape dublul celor 6,5 milioane de cazuri semnalate pentru întregul an 2023.

Cazurile sunt probabil de ordinul sutelor de milioane, dar din cauza lipsei testelor sau a simptomelor, acestea nu sunt înregistrate.

Febră și dureri musculare

Dengue poate provoca febră mare şi dureri musculare, dar majoritatea persoanelor nu prezintă simptome. OMS estimează că există între 100 şi 400 de milioane de infecţii anual.



Boala este cauzată de un arbovirus transmis de ţânţarii Aedes aegypti, care se răspândesc în noi zone geografice pe măsură ce planeta se încălzeşte.



Factori precum urbanizarea necontrolată şi igiena deficitară, precum şi creşterea numărului călătoriilor internaţionale au facilitat, de asemenea, răspândirea rapidă a bolii.



Dengue este deja endemică în peste 130 de ţări, a subliniat OMS.



Se estimează că patru miliarde de persoane din întreaga lume - jumătate din populaţia lumii - riscă să contracteze dengue şi alte arbovirusuri, precum chikungunya şi zika, cifra putând ajunge la cinci miliarde până în 2050, a avertizat organizaţia.

Răspuns coordonat la nivel global

Planul OMS urmăreşte să favorizeze un răspuns global coordonat, inclusiv în ceea ce priveşte monitorizarea bolilor, activităţile de laborator, lupta împotriva vectorilor bolii, precum şi cercetarea şi dezvoltarea de tratamente mai bune şi de vaccinuri eficace.



OMS a indicat că va avea nevoie de o finanţare de 55 de milioane de dolari (50 de milioane de euro) pentru punerea în aplicare a planului în cursul anului viitor.



”De la menţinerea unui mediu curat la combaterea vectorilor, trecând prin cercetare şi furnizarea la timp a îngrijirilor medicale, fiecare are un rol de jucat în lupta împotriva dengue”, a insistat Tedros Adhanom Ghebreyesus.



”Acest plan este o foaie de parcurs pentru a inversa tendinţa acestei boli şi a altor boli provocate de arbovirusuri transmise de Aedes (aegypti) pentru a proteja populaţiile vulnerabile şi a deschide calea către un viitor mai sănătos”, a adăugat directorul general al OMS, conform Agerpres.

