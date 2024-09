Cea mai mare teamă a părinților, atunci când copiii sunt bolnavi. Dr. Mihai Craiu: Cortizonicele seamănă cu un zmeu

Medicul pediatru Mihai Craiu spune că cea mai mare teamă a părinților atunci când copiii lor sunt bolnavi este cea legată de cortizon - steroidofobia. Așa se face că de multe ori aceștia refuză tratamentul sau îl întrerup, fără a cere sfatul medicului în acest sens. Totuși, Mihai Craiu explică că nu există riscuri anticipabile dacă administrăm doze corecte de CSI, așa că teama acestora nu este justificată, iar oprirea medicației fără sfat medical este o greșeală.

"În ultimul an am remarcat că cele mai multe decizii luate de părinții pacienților mei au la bază teama. În contextul unei comunicări ineficiente medic-pacient, cele mai multe erori de tratament, sau de nerespectare a tratamentului prescris corect, pornesc de la teamă. De la frica de efecte adverse potențiale asociate tratamentului.

Asta pentru că nimeni nu mai discută recent despre riscurile lipsei de prevenție a bolii X sau despre riscurile întreruperii fără acord medical sau neinițierii tratamentului pentru boala X. Să vă dau un exemplu. Probabil una dintre cele mai mari spaime ale părinților români este cea legată de cortizon - steroidofobia.

Tipuri de produse cortizonice

Există 2 tipuri distincte de produse cortizonice, cu efecte extrem de diferite. Este vorba despre :

1. Corticosteroizii Sistemici (CS)

2. Corticosteroizii Inhalatori (CSI)

În timp ce primii, CS, au capacitatea să circule prin întregul nostru corp, prin toate aparatele și sistemele (de aceea se cheamă Sistemici!), al doilea grup (CSI) nu poate acționa decât la nivelul la care care sunt aplicați, prin inhalare (că de altfel toți ceilalți coticoizi topici: pe piele sub formă de cremă, în ochi drept colir, în conductul auditiv sub formă de picături otice, în căile aeriene sub forma de medicație inhalatorie, etc).

Teoretic orice medicament introdus în corpul omenesc ar putea circula prin sânge și ar putea să ajungă oriunde în organism...



Dar CSI, chiar dacă ar ajunge accidental în sânge, nu vor circula nestingheriți. Ei vor fi inactivați, imediat ce vor trece prima dată prin ficat, sub acțiunea unui proces metabolic desfășurat de o enzimă numită citocromul P450. Cu alte cuvinte, cortizonicele seamănă cu un zmeu. În timp ce CS pot zbura nestingheriți (zmeul nu are o coadă lungă) CSI se comportă precum zmeul din imagine și rămân fixați în primul obstacol pe care îl întâlnesc.

În scenariul copacului ce se opune zborului nestingherit al zmeului se află ficatul și al său citocrom P450, care agață CSI, prima dată când aceștia trec prin ficat.



Mesajul de luat acasă

CSI (steroizii inhalatorii) au riscuri la fel de mici precum niște picături de ochi cu cortizon sau un șampon cu cortizon. Dacă sunt folosiți corect!

Cu alte cuvinte nu există riscuri anticipabile dacă administrăm doze corecte de CSI, folosind dispozitivele adecvate vârstei. Nu oprim medicația, fără sfat medical, pentru că ne este frică să nu devină obez copilul... sau să aibă o înălțime mult redusă la vârsta de adult", a scris Mihai Craiu pe pagina sa de Facebook.

Foto: Facebook Spitalul virtual pentru copii

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News