Cannabisul medicinal: 3 boli pe care dă rezultate. De ce România nu e pregătită de legalizare. Medicul Radu Țincu explică

"Acel om nu mai are absolut nimic de pierdut". De ce cannabisul se prescrie pentru anumiți pacienți și în ce boli este folosit. Ei bine, cannabisul poate fi o soluție salvatoare în cazuri extreme, în scop medicinal, dar România nu este pregătită să accepte o astfel de terapie. Legalizarea cannabisului vine cu riscuri majore pentru o populație insuficient educată medical.

Utilizarea cannabisului în scopuri medicale este un subiect intens dezbătut în întreaga lumea, iar România nu face excepție. În timp ce în unele țări cannabisul este legalizat pentru tratamentul anumitor afecțiuni, în altele, inclusiv România, există o reticență generală din cauza lipsei de educație medicală adecvată și a fricii de abuz.

Medicul Radu Țincu a explicat situațiile în care cannabisul poate fi utilizat justificat în tratamente medicale și de ce România nu este pregătită pentru legalizarea acestei substanțe.

Dr. Radu Țincu susține că există doar câteva boli în care utilizarea cannabisului poate fi justificată din punct de vedere medical, cum ar fi cancerul, formele rezistente de epilepsie și HIV.

În aceste cazuri, cannabisul poate ameliora simptomele și îmbunătăți calitatea vieții pacienților.

"În acest moment nu există foarte multe boli în care studiile să aibă un rezultat convergent. Sunt câteva boli:

1. Cancerul în fază terminală

Este evident că un pacient care are o speranță de viață de sub 7 luni de zile, orice terapie care ameliorează calitatea vieții este permisă, pentru că acel om nu mai are absolut nimic de pierdut.

Trebuie să facem tot ce putem să îl ajutăm în ultimele lui săptămâni de viață.

2. Copiii cu anumite forme de epilepsie care nu răspund la niciun tratament anti-convulsivant.

E clar că dacă ai epuizat toată paleta terapeutică și mai rămâne cannabisul, în acel caz putem să-l administrăm, pentru că acel copil nu poate fi funcțional, pentru că face crize repetate de epilepsie.

3. Pentru HIV

Mai sunt indicații în tratamentul pacienților cu HIV, pentru că unele antiretrovirale dau scăderea apetitului, dar vorbim mai degrabă de antiretrovirale vechi, pentru că generația actuală sunt lipsite de efecte adverse atât de importante.

În cazurile acestea putem folosi cannabisul.

De aici, a extrapola, cum mi-a spus cineva care își dorea legalizarea cannabisului medical și mi-a expus vreo 80 de boli, inclusiv indispoziția matinală era trecută la indicație de a utiliza marijuana pe post de stimulator", a declarat medicul Radu Țincu, în emisiunea Ultrapsihologie de la DC News și DC Medical.

Mai mult, medicul subliniază că România nu este pregătită pentru legalizarea cannabisului, din cauza lipsei unei educații medicale adecvate, ceea ce ar putea duce la abuz și neînțelegeri în rândul populației, mai ales în cazul tinerilor.

Eu cred că România, din punct de vedere ideologic, al pregătirii populației, educație medicală populațională, nu este pregătită în acest moment pentru legalizarea niciunei substanțe, pentru că nu avem suficientă pregătire ca să putem înțelege care este rostul.

În momentul în care legalizezi în scop medical, e evident că vei avea întrebarea firească: dacă bunica mea, pentru Parkinson, poate folosi folosi picăturile, de ce eu, ca adolescent, n-aș putea folosi un joint.

Trebuie să te asiguri că adolescentul a înțeles de ce s-a legalizat marijuana și să nu creadă că reprezintă o alternativă la îndemâna oricui", a mai spus medicul Radu Țincu.

Vezi mai multe în video:

