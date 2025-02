Facturi uriașe la căldură. Bucureștenii se plâng că sunt "umflate artificial", iar localnicii din Mangalia că au ajuns să fie mai mari decât pensia

Unii bucureșteni se plâng că facturile la întreținere sunt uriașe, acuzând că acesta sunt "umflate artificial". Mircea Paraschiv, președintele unui bloc din Capitală, spune că locatarii sunt revoltați că au de plătit cu câteva sute de lei mai mult decât în luna anterioară, deşi caloriferele au fost la fel de reci în ambele luni. În aceste condiţii, administratorii de bloc se așteaptă ca și mai mulți oameni decât de obicei să aibă întârzieri la plata întreţinerii.

"Facturile, dacă ne referim la căldură, au venit mult mai mari. Dacă aveam o factură de 11.000 lei pe luna lui noiembrie pe toată scara, acum avem o factură de 14.000 de lei, deci o creștere de 3.000 de lei.

Putem spune că aceste facturi sunt umflate lună de lună artificial. Nu există niciun fel de control asupra acestei companii, nu pot să fac niciun fel de reclamație pentru că nu mi se ia în considerare.

Administrator bloc: Am avut lipsă de agent termic din cauza avariilor dese, nu avem apă caldă tot timpul

În decembrie s-a plătit peste 700 de lei pe căldură, iar în noiembrie s-a plătit în jur de 600 de lei, deși temperaturi sunt aproximativ identice, nu am avut temperaturi negative nici măcar pe timpul nopții, ceea ce nu se justifică.

Am avut lipsă de agent termic din cauza avariilor dese, nu avem apă caldă tot timpul. Restanțele sunt foarte mari, oamenii sunt nemulțumiți", a declarat Mircea Paraschiv, președintele unui bloc din București, pentru Antena 3 CNN.

Facturi uriașe la căldură și în Mangalia. Oamenii spun că sunt mai mari decât pensia pe o lună





Nici în Mangalia situația nu este mai roz. În unele cazuri, pensionarii au de plată sume mai mari decât pensiile pe care le primesc lunar. Încălzirea unui apartament de două camere a urcat până la 1.400 de lei, după ce primăria a hotărât să nu mai dea subvenții, iar gigacaloria a ajuns să coste acum 807 lei, fără TVA.



"Mi-a venit pe o lună de zile, două camere, mi-a venit aproape 14 milioane, 13 milioane jumătate, bani vechi", a declarat un localnic pentru Digi 24.

O altă femeie mărturisește că este ajutată de copiii ei, altfel nu ar reuși să achite facturile.

"Uitați, eu am noroc că am fetele în străinătate, muncesc acolo și mă ajută cu bani. Altfel nu am cum”, a mărturisit femeia, spunând că are o pensie de 1.280 de lei.

"În Mangalia, gigacaloria este la cel mai mare preț de țară, 800 și ceva de lei. Primarul municipiului Mangalia a venit cu un proiect de a mai mari cu încă 100 și ceva de lei, să ajungă la 1.020 de lei gigacaloria. Am respins acest proiect", a declarat Paul Foleanu, viceprimarul orașului.

În Iași, gigacaloria s-a scumpit cu 45%, dar oamenii plătesc oricum mai puțin decât localnicii din Mangalia - 300 de lei, fără TVA. În București gigacaloria ajunge la 330 de lei, în timp ce în Constanța și Buzău gigacaloria ajunge la 350 de lei, respectiv 377 de lei.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News