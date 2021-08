Explozie devastatoare în Liban. Cel puțin 20 de oameni au murit

Cel puţin 20 de persoane şi-au pierdut viaţa în explozia unui camion cisternă în regiunea Akkar din nordul Libanului, a anunţat duminică Crucea Roşie libaneză, potrivit Agerpres. „Echipele noastre au evacuat 20 de cadavre şi peste şapte răniţi de la locul exploziei unui camion cisternă în Akkar către spitalele din regiune”, a scris pe Twitter Crucea Roşie.

Horrific scenes from a gas tanker explosion in Lebanon.



Another tragic reminder of the dangers of the fossil fuel industry.



There is no time to wait. No planet B. #ActOnClimate #ClimateEmergency #ClimateCrisis #climate #energy #GreenNewDeal



