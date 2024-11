Aderarea completă a României la Schengen. Europarlamentarul Adrian Axinia obține angajamentul comisarului audiat Tzitzikostas

Europarlamentarul Adrian Axinia a obținut un angajament cu privire la aderarea României la Schengen de la Apostolos Tzitzikostas, comisarul pentru transporturi audiat în Parlamentul European.

„Ați precizat clar că veți aborda sărăcia în domeniul transporturilor în timpul mandatului dumneavoastră. Ce se întâmplă sărăcia din întregul transportul rutier? Firmele din România şi Bulgaria pierd anual miliarde de euro din cauza excluderii ţărilor din spațiul Schengen. Cu toate acestea, nu doar aceste țări sunt afectate, ci întreaga industrie a transportului rutier din UE suferă. Mai mult, se eliberează emisii semnificative de CO2, deoarece sute de camioane rămân inactive la granițele Schengen. Deși înțeleg că acest lucru poate fi în afara portofoliului dumneavoastră direct, intenționați să colaborați cu comisarul pentru afaceri interne pentru a accelera aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen și a aborda aceste provocări?”, a întrebat europarlamentarul Adrian Axinia.

Aderarea la Schengen

Tzitzikostas a precizat că ”România şi Bulgaria au îndeplinit toate criteriile pentru aderarea la Schengen”.

„Da, domnule Axinia, cred că România şi Bulgaria au îndeplinit toate criteriile pentru aderarea la Schengen. Și voi lucra, bineînțeles că nu intră în atribuțiile mele, ci în responsabilitatea comisarului pentru afaceri interne și securitate, dar voi discuta. Consider că Spaţiul Schengen trebuie extins, acest lucru va stimula creșterea economică, va consolida unitatea Uniunii Europene și va pune capăt în cele din urmă acestei probleme.

În ceea ce priveşte ţintele de reducere a emisiilor de carbon în industria auto, consider că acestea sunt specifice și au fost agreate. Trebuie să ne ținem de plan și ne vom ține de plan, dar, în același timp, ne vom asigura că industria, care a avut certitudine și previzibilitate pe termen lung datorită măsurilor anunțate mult mai devreme, va fi sprijinită. Și persoanele care lucrează în sectorul auto vor fi, de asemenea, sprijinite prin calificare și recalificare. Avem în vedere, pentru că am vorbit mai devreme despre neutralitatea tehnologică și am spus că trebuie să folosim toate modurile existente. Vom avea în vedere, în cadrul reînnoirii din 2026, includerea și a combustibililor ecologici. Ţelul meu este să facem tot ce ne stă în putere pentru ca industria auto europeană să supravieţuiască”, a răspuns Apostolos Tzitzikostas.

Articol susținut de grupul ECR din Parlamentul European.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News