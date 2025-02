Europarlamentara Maria-Georgiana Teodorescu (ECR), invitată la Conferința Internațională a Femeilor

Într-o postare pe platforma X, aceasta a povestit că a fost onorată să întâlnească femei puternice și a subliniat impactul pozitiv al femeilor în evoluția umanității. Maria-Georgiana Teodorescu a discutat cu Gurudev Sri Sri Ravi Shankar despre politica din România și Europa și a lăudat importanța alegerii păcii și bucuriei în locul războiului și suferinței.

„Mă simt profund onorată că am participat ca vorbitor la Conferința Internațională a Femeilor din Bangalore, India.

A fost extrem de motivant să întâlnesc femei puternice precum președinta Indiei, Draupati Murmu, ministra pentru Dezvoltarea Femeilor și Copiilor, Annapurna Devi, ministra Muncii și Ocupării Forței de Muncă, Shobha Karandlaje, fosta prim-ministră a Japoniei, Akie Abe, și multe, multe alte femei extraordinare.

India este uimitoare, iar oportunitatea de a-l întâlni și discuta cu Gurudev a fost extraordinară! Trăim într-o lume atât de frumoasă și este nevoie de atât de puțin pentru a alege pacea în locul războiului, pentru a crea bucurie în loc de suferință! Gurudev este unul dintre cei mai importanți ambasadori ai păcii la nivel global, iar noi, politicienii, avem atât de multe de învățat de la el!

Cred cu tărie că femeile sunt forța vie care determină evoluția umanității și a fost minunat să întâlnesc atât de multe dintre cele care chiar fac o diferență!

Domnilor, haideți să recunoaștem: viața voastră, fără femei, pur și simplu NU ar exista.

P.S.: Am discutat cu Gurudev despre situația politică din România și Europa și revin în curând cu un scurt videoclip", a scris Maria-Georgiana Teodorescu pe platforma X.

