Euro 7, noi norme de poluare. Şeful Renault, critic: Distrag atenţia industriei de la vehiculele electrice

Directorul general de la grupul auto francez Renault, Luca De Meo, a declarat vineri că normele de emisii poluante Euro 7 propuse de Comisia Europeană vor distrage industria auto de la electrificare şi, în acest context, a mulţumit Guvernului italian pentru că se opune acestor norme, transmite Reuters.



Statele membre UE şi Parlamentul European urmează să negocieze în acest an noile reglementări 'Euro 7', care îşi propun să înăsprească regulile cu privire la poluatori precum oxizi de azot şi monoxidul de carbon. De asemenea, normele Euro 7 sunt concepute să abordeze particulele poluante rezultate din frâne şi anvelope. Normele Euro 7 ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2025, pentru autoturisme şi utilitare, iar doi ani mai târziu şi pentru autobuze şi camioane.



În paralel, Comisia Europeană a stabilit ca termen limită anul 2035 pentru eliminarea producţiei de automobile care utilizează motoare pe combustie, chiar dacă recent a introdus o excepţie pentru acele vehicule care utilizează Electro-carburanţi.



"Vor să introducă o nouă reglementare care ne-ar distrage de la misiunea noastră de a transforma industria", a spus vineri italianul Luca DeMeo, care pe lângă postul de CEO al Renault este şi preşedintele Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), într-o intervenţie online la un eveniment organizat la Trento (Italia). "Aceasta ne-ar obliga să investim foarte mulţi bani în lucruri care nu au un viitor, aşa că aş dori ca Uniunea Europeană să îşi revizuiască intenţiile" vizând aprobarea normelor Euro 7 în forma actuală, a adăugat De Meo.



Şeful Renault a subliniat că în lupta sa împotriva normelor Euro 7, Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile este pe aceeaşi lungime de undă cu guvernul italian. "Italia a adoptat o poziţie foarte clară şi îi mulţumim pentru sprijinul său", a spus De Meo.



La începutul acestei luni, ministrul italian al Transporturilor, Matteo Salvini, a spus că Italia şi aliaţii săi din Uniunea Europeană "au numărul de voturi necesar" pentru a bloca normele Euro 7, scrie Agerpres.

