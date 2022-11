Eugen Tomac, președinte PMP și parlamentar european, a vorbit despre problemele pe care le are Republica Moldova din punct de vedere energetic, dar și despre sprijinul pe care România și Uniunea Europeană îl oferă Chișinăului.

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a explicat care sunt perspectivele în ceea ce privește criza energetică în Republica Moldova și care este sprijinul pe care România și Uniunea Europeană îl oferă Chișinăului:

„Care e perspectiva pentru Republica Moldova?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Peste câteva ore voi pleca în Republica Moldova într-o misiune a Uniunii Europene. Avem întâlniri la cel mai înalt nivel cu toți factorii de decizie de la Chișinău. De altfel, mă bucur că la ultima sesiune de la Strasbourg, atunci când s-a dezbătut bugetul, am insistat în plenul parlamentului ca la Comisia Europeană să nu se întâmple precum de obicei, când suntem puși în situația faptului împlinit să primim foarte multe promisiuni și la sfârșitul zilei să avem doar declarații de bune intenții.

Atunci când a venit comisarul pentru buget, Johannes Hahn, am intervenit și am spus: Domnule Hahn, știți foarte bine care este situația în vecinătate, mai ales în noul context. Vă solicit să nu abandonați proiectele angajate de Comisie în relația cu Republica Moldova!

Dezbaterea pe buget implică foarte multe intervenții, ore întregi de dezbateri. M-am bucurat că, după ce aproximativ 100 de parlamentari au intervenit pe chestiuni legate de buget, când eu am insistat ca CE să-și respecte angajamentele cu Republica Moldova, singura întrebare la care a răspuns comisarul Hahn a fost cea pe care i-am adresat-o eu. A spus clar că Uniunea Europeană știe ce se întâmplă în Republica Moldova, știe ce presiuni face Federația Rusă, știe că nu are resurse alternative de aprovizionare cu gaze și curent și evident că va susține Republica Moldova. După ce și-a terminat intervenția, a venit în sală, acolo unde am eu locul permanent și mi-a spus direct exact ce urmează să facă CE în relația cu Republica Moldova. Pentru mine a fost o onoare și acest lucru l-am comunicat deja la Chișinău.

Acolo, lucrurile sunt extrem de complicate. În Republica Moldova avem cel mai mare număr de refugiați ucraineni pe cap de locuitor. Evident că acest aflux mare de refugiați pune o presiune suplimentară pe tot sistemul public.“, a spus Tomac.

Ucraina nu mai poate furniza energie electrică Republicii Moldova

„Noi cum îi ajutăm pe linia energetică, dacă avem, la rândul nostru, nevoie de importuri de energie electrică? Uniunea Europeană finanțează Moldova, dar de unde ia curentul electric?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Avem Hidrocentrala de la Stânca-Costești, cea care produce acum energie exclusiv pentru Republica Moldova. E o construcție comună, de pe vremuri. Noi, la ora actuală, deja furnizăm energie pentru Republica Moldova, însă mare problemă este o chestiune care ține de trădare și în mod special la Chișinău, pentru că în cei 30 de ani nimeni nu și-a dorit, în Republica Moldova, în mod onest și deschis, ca această țară să aibă o sursă alternativă de energie electrică.

Din cele trei proiecte pe care le avem noi, doar unul singur este în implementare, iar aici mă refer la proiectul de interconectare energetică Isaccea-Vulcănești, finanțat cu bani de la Banca Mondială, care va fi gata abia peste 2 ani. Noi nu avem infrastructura necesară pusă la punct pentru a putea oferi energia de care are nevoie Republica Moldova. Ceea ce se întâmplă e o susținere importantă, dar ea este insuficientă.

Mai mult decât atât, am văzut o declarație pe care a făcut-o Putin într-un dialog cu un parlamentar de la Chișinău, unde a spus: Domnule, este incredibil, noi vrem să ajutăm Republica Moldova, însă Republica Moldova nu-și plătește restanțele. Or, ce se întâmplă acum este un joc extrem de periculos, de o agresivitate și de o subtilitate specifică Rusiei, care spune că nu vă oferim gaze la prețul pe care îl doriți atât timp cât nu vă plătiți datoriile.

Curentul în Republica Moldova, în proporție de 70%, este produs la Cuciurgan, în Transnistria, la centrala de acolo care funcționează pe gaz, inclusiv pentru zona transnistreană. Cetățenii Republicii Moldova de dincolo de Nistru consumă acest gaz, iar tot acest gaz este pus în contul guvernului de la Chișinău. Rusiei, când îi convine să sancționeze pe cineva, facturează gazul pentru guvernul de la Chișinău, deși îl utilizează cei din regiunea transnistreană, dar politic, când vor să discute despre situația din Transnistria, spun că ei apără pe cei care nu vor să se subordoneze Chișinăului. Aici avem o situație în care Chișinăul nu poate achita o factură pentru ceva ce nu a consumat. La ora actuală, sistarea livrărilor de gaz a băgat într-un blocaj complet Republica Moldova“, a spus Eugen Tomac.

„Transgaz parcă a făcut o conexiune“, a spus Val Vâlcu.

„Noi putem furniza gaz pentru a ajuta centralele mici pe care le are Republica Moldova, dar este insuficient. 70% din necesarul de curent electric îl produce această centrală de la Cuciurgan, iar restul de 30% îl achiziționează din Ucraina. Acum, Ucraina nu mai poate suplini acest necesar pentru Republica Moldova (citește AICI)“, a spus Eugen Tomac.

„Și cum va trece această iarnă?“, a insistat Val Vâlcu.

„Va fi una dintre cele mai dificile situații pe care o traversează Republica Moldova.“, a adăugat Tomac.

„Interconectarea nu poate fi accelerată?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Înțeleg faptul că în aceste zile aproape toată conducerea Republicii Moldova se află la București și unul dintre motivele pentru care Maia Sandu și președintele Parlamentului de la Chișinău sunt aici este tocmai pentru a se discuta aceste teme. Este o situație fără precedent. Nu mai vorbesc despre economie, ci discutăm despre viața de zi cu zi a oamenilor. Situația devine din ce în ce mai tensionată și mai complicată și singura speranță pleacă tot spre București“, a conchis Eugen Tomac.

