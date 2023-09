De ce a renunțat Crina Abrudan la televiziune, după ce a plecat de la Antena 1: "Nu este ca și cum mi-aș fi dorit eu"

"Nu este ca și cum mi-aș fi dorit eu să renunț la televiziune. Nu știu să-ți spun, cred că nu s-a ivit un proiect care să fie pentru mine, nu a fost ceva reciproc de fiecare dată când am avut discuții și când am fost aproape de realizarea unui proiect. Nu e că nu mi-am dorit eu! Probabil am fost într-o perioadă în care nici nu am atras lucrul ăsta în viața mea. Cumva îmi doream, dar poate în interiorul meu simțeam că ar fi mai bine să nu. Eu mi-aș fi dorit să rămân în televiziune!”, a declarat Crina Abrudan la Fresh by UNICA.

"Eram foarte fericită când lucram în televiziune"

"Au fost foarte multe provocări, dar toate au fost frumoase, tot ce am trăit în anii de televiziune a fost frumos. Eram foarte fericită când lucram în televiziune, pentru că îmi spuneam în permanență că trebuie să fiu recunoscătoare pentru faptul că eu fac în cariera mea doar ceea ce-mi place și tot ce fac îmi place! Mi-a plăcut foarte mult la început în televiziune, când eram reporter. Nu știu, cumva, televiziunea asta și radioul sunt un microb. (…) Viața de reporter mi-a plăcut extrem de mult, mi-a plăcut foarte mult când m-am mutat, dar și la Oradea. Eu am fost la Oradea reporter, în primii patru ani de Antena 1. Am prezentat acolo știrile locale și eram reporter și corespondent", a spus vedeta tv.

"Nu mi-a fost foarte ușor"

"După ce am devenit prezentatoare, cumva îmi lipsea viața aia de reporter. Nu mi-a fost foarte ușor. M-am dorit să fiu prezentatoare, pentru că nu poți să fii ipocrit și să spui că atunci când ești reporter nu-ți dorești să fii prezentator. Îți dorești să ajungi peste tot în televiziune, când o faci din plăcere și când o simți. În viața de reporter, lucram foarte mult, de dimineața până seara, nu aveam viață personală. Și, atunci când am devenit prezentatoare, eram în situația în care, din punct de vedere financiar, câștigam mult mai mult. Ca imagine, eram cu totul altfel, dar lucram mult mai puțin, mult mai puțin decât cele, nu știu, cincisprezece ore pe zi sau cât eram plecată când eram reporter sau plecată cu zilele.

"Mă ceream singură la evenimente sportive importante"

Am avut cumva un feeling, parcă mă simțeam puțin inutilă. M-am trezit dintr-o dată cu foarte mult timp liber și nu știam ce să fac cu el. (…) Mă ceream singură la evenimente sportive importante, voiam să merg să mai fac câte un live de la câte un meci sau un eveniment sportiv important, pentru că voiam să mai simt adrenalina aia de reporter când aștepți să intri în direct. Îmi și place să vorbesc foarte mult și cred că se vede. Dacă mă pui în fața camerei și-mi dai un subiect, eu vorbesc, nu e problemă, trebuie doar să mă oprești la un moment dat.

Uite, de exemplu, am cerut să plec la Olimpiadă, în 2012, ca reporter, când eram la Antena 1. A fost cea mai frumoasă experiență din perioada în care am lucrat la sport. Am stat trei săptămâni la Londra și chiar a fost o experiență minunată. Am mai fost implicată și în proiecte de divertisment. Pe lângă faptul că prezentam știri, îmi trebuia întotdeauna să mai fac ceva în plus” a mai povestit Crina Abrudan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News