"Este mai mare presiunea". Laura Cosoi, la a treia sarcină: Amândoi ne-am dorit foarte tare să vină pe lume

"La prima sarcină, există un necunoscut și nu știi cum e și te tot întrebi la fiecare analiză: "oare e bine copilul?", "oare o să ajung la termen?". Apoi, te minunezi că e al tău și sunt tot felul de etape. Al doilea copil a venit, așa, ca o mare, mare dorință. Am vrut extrem de tare să aibă Rita un frățior sau o surioară, să nu rămână singură. Dar evident că era presiunea mai mare, mi se părea… Mai ales că prima oară nu știi cum e, că ești fără copii, practic, după care, vezi și conștientizezi ce înseamnă un copil și cum se dezvoltă, și ce-ți oferă – atâta dragoste, dar și responsabilitate, și așa mai departe.

"Este un copil extraordinar de dorit"

Normal că a doua oară devii mult mai conștientă de sarcină și repercusiunile le vezi altfel, le cântărești diferit, pentru că vezi copilul care e în fața ochilor tăi și știi ce-ar putea ieși, și atunci mi se pare că e mai mare presiunea. De data asta, lucrurile au fost absolut line, complet și super în completarea poveștii mele de iubire cu Cosmin, dar și a relației cu fetele, și e un copil extraordinar de dorit.

Amândoi am dorit foarte tare să vină pe lume această minune și am știut că va fi fetiță. Încă dinainte de a rămâne însărcinată, i-am spus lui Cosmin: "Vezi că va fi tot fetiță!", deci nu e ca și cum ne așteptam să fie băiat. Am simțit că va fi și când am fost la ecografia de primul trimestru, la morfologie, și când se vedea practic sexul copilului, i-am zis lui Cosmin: "E fetiță", a spus Laura Cosoi, într-un interviu pentru viva.ro.

"L-am pierdut pe Dumnezeu, s-a întâmplat"

Recent, Laura Cosoi a mărturisit, la "Viitor cu Clasă", moderată de Roxana Hulpe la Pro Tv, cum echilibrul ei a devenit credința, chiar și în cele mai grele momente, deși în trecut a avut un moment în care l-a pierdut pe Dumnezeu.

"L-am pierdut pe Dumnezeu, s-a întâmplat, dar am știut unde să-l găsesc. A fost o perioadă delicată cu mama, atunci am simțit după o perioadă cu alte priorități, să ajung din nou la Dumnezeu. Mă rog în fiecare seară cu fetele, dar apoi și singură.”, a mărturisit Laura Cosoi.

"După moartea tatălui am înțeles că e o viață și după cea în care trăim acum. Al treilea copil e pe drum. Nu avem însă o limită. Câți copii îmi dă Dumnezeu, atâția duc’’, a mai spus vedeta.

Acum, merge în fiecare duminică la biserică, împreună cu membrii familiei ei.

