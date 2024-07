Emily Burghelea, desfigurată după un accident de mașină în vacanță / VIDEO

Emily Burghelea trece prin momente de cumpănă. Influencerița a distribuit o serie de imagini extrem de emoționante pe contul ei de Instagram. A șocat pe toată lumea după ce a postat o fotografie în care apare aproape desfigurată. Vedeta apare cu semne pe față, vântătăi pe frunte și la tâmplă și cu buza lovită.

„Vreau să cred că e doar un coșmar. E miracol că am rămas în viață”, a scris Emily Burghelea pe pagina sa de Instagram.

Cu doar câteva clipe înaintea impactului, vedeta a reușit să surprindă cu telefonul mobil accidentul și a postat înregistrarea în online.

"Am filmat totul. Am intrat frontal intr-un TIR. Am scapat cu viata doar datorita lui Dumnezeu. Eram in taxi, mai aveam 5 minute pana la aeroportul din Mairitius. In ultima curba, pe un drum neiluminat, orbiti de faza lunga a tuturor celor de pe contrasens, ne-am izbit frontal la 80 km/ora de un TIR care a aparut din senin parcat in mijlocul strazii. Eram doar eu, cu nasa. Toata familia ne astepta la aeroport. In momentul impactului, din inertie, nasa a venit peste mine si m-am izbit de geamul masinii strivindu-mi fata, apoi ne-am trezit amandoua pe parbrizul masinii. Sau mai bine zis… M-am trezit doar eu. Ea era inconstienta. Am simtit ca ma invaluie o senzatie de molesala care ma trimitea sa ma intind pe camp.

Am inceput sa zic Tatal Nostru si primul gand care mi-a venit in minte a fost sa ma scutur de toata durerea, sa o iau pe nasa de acolo si sa fugim. A fost primul semn divin. Nasa delira , nu raspundea la nimic din ce o intrebam, Stiga doar “Where is my son” un moment mai infiorator ca acela nu am trait niciodata. Moartea ne-a facut cu mana. Cand inchid ochii resimt fiecare moment si ma doboara. Tremur cand imi aduc aminte. Pasii nostri pe langa moarte nu s-au oprit aici, am fost ghidate de Dumnezeu si lucrurile au luat o intorsatura la care nimeni nu s-ar fi asteptat…" a scris Emily pe contul personal de Facebook.

Așa arăta mașina în care se aflau Emily Burghelea și nașa ei după accident:

