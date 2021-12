Elwira Petre, mesaj după zvonurile despre DIVORȚUL de Mihai Petre: Am învățat să prețuiesc momentele simple

Mihai și Elwira Petre sunt căsătoriți din anul 2008, iar anul acesta au dat cea mai mare lovitură, după ce au câștigat Asia Express - Drumul Împăraților și după ce s-au luptat cot la cot cu Emi și Cuza, o altă echipă care a demonstrat cât este de puternică în această competiție.

Emisiunea de la Antena 1 le-a oferit ocazia să fie cunoscuți de public altfel și în timp ce Mihai Petre a fost criticat constant de către urmăritorii emisiunii Asia Express, Elwira Petre a câștigat toată simpatia publicului.

În urma finalei, pe pagina de Facebook și Instagram a emisiunii Asia Express, dar și pe paginile de socializare ale câștigătorilor au curs o mulțime de mesaje, unele de bucurie, de laudă și unele de dezamăgire. Mihai și Elwira Petre au fost "certați" de unii urmăritori ai emisiunii Antenei 1 și i-au acuzat pe cei doi că ar fi fost ajutați să câștige. Ba mai mult, mulți oameni au afirmat că acest concurs a fost câștigat de Elwira, nicidecum de Mihai Petre, care a criticat-o și certat-o constant.

"Elwira e o femeie deșteaptă! Tu, Mihai, ai cam ținut-o sub papuc... foarte, foarte sever. Mă uitam la ea, îi plângea sufletul, dar nu te contrazicea de frică, că țipi...se vede pe ea că îi este frică să vorbească în fața ta. (...) Felicitări pentru tot Elwira, premiul tu l-ai câștigat! Altfel, băieții trebuiau să fie finaliști", "Ruşine familia Petre! Au fost tot concursul nesimțiți cu toate persoanele cu care au concurat şi cei cu care i-au ajutat la autostop, şi nu numai. Ruşine!", "Greul competiției l-a dus Elwira, este o luptătoare, are în ea determinare, seriozitate, inteligență", au fost doar câteva dintre comentariile internauților, după finala Asia Express.

Asta nu a fost tot, pentru că un alt moment le-a pus capac telespectatorilor. O ieșire nervoasă a lui Mihai Petre la adresa soției sale i-a revoltat pe toți, lucru care a dus la replici dure la adresa dansatorului și îi spuneau Elwirei să divorțeze de el.

Zvonuri despre divorțul celor doi au apărut și acum, la câteva săptămâni după difuzarea finalei Asia Express, dar cu toate acestea, declarațiile celor doi soți neagă orice posibilitate al unui divorț.

- "Mihai Petre, din păcate, în goana asta a lui să câștige a uitat să se bucure de experiența asta și de lucrurile mărunte. La urma urmei ideea e să te și distrezi făcând misiunile astea. Păcat..."

- "Mihai este disperat, păcat! Ea în schimb e o dulceață!"

- "Este jalnic Mihai... Păcat de fătuca asta"

- "Lasă-l că nu te merită!!"

- "Mihai Petre e atât de disperat să fie pe primul loc, încât uită și de bun simț și de respect. Își bagă soția mereu la înaintare și dacă nu iese ceva bine ea este de vină! E trist că nu se bucură de nimic!"

- "Elwira, grăbește lucrurile”, suflă în foc! Mihai știe să facă altceva decât să dea ordine și să fie disperat? Am mai spus o dată că Elwira va avea 10 păcate iertate la Judecata de Apoi pentru că îl suportă pe Mihai"

- "L-aș da afară cu șuturi în… Ce necioplit!"

- "Petre este invidios pe aportul adus de soția lui în competiție! Parcă el ar fi prințul și ea supusă lui. Nu aș dori că el să câștige. Sunt alte perechi mai capabile și mult mai responsabile decât Mihai Petre care s-a transformat într-o "fiară sălbatică" până și față de soția lui"

- "Un om de nimic acest Mihai... Să țipi că un descreierat la soție, să o cerți la orice. Mi se pare o mârlănie din partea lui. Femeia asta suportă lipsa de educație, egoismul și mitocănia lui pentru că este o fire iertătoare"

- "Nu cred că a mai existat concurent mai disperat decât Mihai Petre în concursul ăsta"

- "Cine s-ar putea căsători cu el?"

- "Nu-mi place Mihai Petre.... Este un om rău.. Soția lui duce greul competiției. El are un comportament de despot.... Îi judecă pe toți, chiar pe cei care-l cazează și-l iau la autostop. Arogantul ăsta nu merită să câștige competiția. Soția lui Da!"

Elwira Petre, mesaj pe Facebook, după zvonurile despre divorț

"Am învățat să prețuiesc momentele simple. Îmbrățișările și simpla prezență a oamenilor dragi în viața mea. Ele rămân cu mine, amintiri calde, firești", a scris Elwira Petre pe Facebook, alături de o fotografie cu ea și cu Mihai.

Zilele trecute, fiica cea mare a soților Petre, Catinca, a împlini 9 ani, iar Mihai Petre a publicat un mesaj emoționant.

"Țin minte perfect ziua aceasta de 12 decembrie de acum 9 ani. Era zăpadă aproape cât casa. Ne-am trezit pe la 5 crezând ca e alarmă falsă. Am început să dau în viteză la lopată și am plecat. În câteva ore eram tată. Totul s-a schimbat de atunci. În bine. Știu pentru cine și pentru ce trăiesc, simt că iubesc intens în fiecare zi și recunosc, îmi scapă din când în când pe ascuns câte o lacrimă, doar uitându-mă la tine. La mulți ani, Catinca. Îți mulțumesc că ai venit. 12.12.12", a scris Mihai Petre.

Elwira Petre, mesaj emoționant pentru Mihai Petre, la Asia Express. Nimeni nu și-a putut stăpâni lacrimile

"Cu două luni în urmă am acceptat să venim aici. Niciodată nu m-am gândit că asta este aventura vieții noastre, niciodată nu m-am gândit că relația noastră poate să fie și mai puternică. Dar uite, se poate! Timpul pe care l-am petrecut aici mi-a arătat că suntem uniți, doar nu aș accepta aventura asta niciodată cu altcineva. Tu ești motorul meu, tu-mi dai siguranța, putere de a lupta mai departe. Tu ești motivația mea, în brațele tale mă simt în siguranță. Îmi faci fiecare zi să fie mai bună. Tu mă faci să râd și uneori să plâng, îmi este foarte greu fără tine, ești puzzle-ul meu și de 20 de ani te iubesc. Ești un soț și un tată extraordinar și mă simt norocoasă că te-am găsit atât de departe, în România.

Mihai Petre, declarație de dragoste pentru Elwira

Într-un interviu recent pentru Neatza cu Răzvan și Dani, Mihai Petre a vorbit despre motivația pe care a avut-o în competiție, dar și despre modul în care experiența Asia Express l-a ajutat să o redescopere pe soția sa.

"Am avut atâtea emoții și m-am întors în fiecare loc în care am desfășurat câte o misiune. Am avut o zi liberă înainte de concurs și îți dai seama că tot ce am făcut a fost să merg. Am ajuns în locul în care s-a dat Startul Finalei și e de nedescris emoția asta. Asia Express a fost una dintre cele mai importante competiții din viața noastră. Încărcătura emoțională parcă n-a fost atât de mare niciodată la o competiție cum a fost la Asia Express.

Eu întotdeauna am medalionul ăsta care reprezintă un tată care ar fi în stare să facă orice pentru copiii lui. Din când în când îl mai pupam pe ascuns. Asta mă motiva: gândul la ele. Am avut vreo trei momente grele, dar nu am vrut să renunț niciodată. Asta era și cea mai puternică motivație a mea. Ba din contră, am vrut să continui până la final. Știi cum e, când ai o motivație atât de puternică nu îți trece prin cap gândul să renunți", a spus Mihai Petre.

În plus, Mihai Petre a adăugat că Elwria este perfecțiunea întruchipată și că s-a reîndrăgostit de ea.

"Chiar a fost o perioadă de reîndrăgosteală. A fost un moment în care mie mi s-au confirmat lucruri despre Elwira. Eu știam de la început cum e Elwira. M-am bucurat să o văd și din afară. M-am uitat la emisiune și m-a impresionat cu adevărat. Îi sunt recunoscător atât simt. Dar mi s-au certificat lucruri, adică am descoperit-o tot pe ea. E aceeași femeie de care m-am îndrăgostit, este aceeași mamă puternică, este perfecțiunea întruchipată pentru mine, clar. Am descoperit din nou asta!", a completat el.