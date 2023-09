Elon Musk, numit "ultima persoană rezonabilă din America de Nord" de către Dmitri Medvedev

Elon Musk, dacă într-adevăr a limitat accesul Ucrainei la serviciul de comunicaţii prin satelit Starlink, atunci el este ultima persoană rezonabilă din America de Nord. Această opinie a fost exprimată de vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev.

Potrivit canalului de televiziune CNN, citând o biografie a lui Musk scrisă de scriitorul şi jurnalistul Walter Isaacson, Musk a întrerupt accesul Ucrainei la Starlink pentru că se temea de izbucnirea unui război nuclear.

"Dacă ceea ce a scris Isaacson în cartea sa este adevărat, atunci se pare că Musk este ultima persoană rezonabilă din America de Nord. Sau, cel puţin, în America neutră din punct de vedere al genului, el este ultimul care are "bile" - a scris Medvedev în reţeaua socială network X (fost Twitter), postarea fiind făcută în limba engleză.

După cum a anunţat CNN, cartea lui Isaacson va fi publicată de Simon & Schuster pe 12 septembrie. Musk a subliniat anterior că reţeaua Starlink este necesară pentru a furniza comunicaţii în Ucraina, dar nu ar trebui folosită pentru escaladarea conflictului, care ar putea duce la un al treilea război mondial, scrie Rador.

Medvedev, avertisment despre "militarizarea" Japoniei

Militarizarea' Japoniei complică situaţia în regiunea Asia-Pacific, a declarat duminică vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, transmite Reuters.



Rusia şi Japonia au relaţii complexe marcate de decenii de dispută teritorială asupra unui grup de insuliţe aflate la nord de Hokkaido, deţinute de Rusia sub numele de Insulele Kurile, dar pe care Japonia le revendică drept Teritoriile de Nord.



Disputa asupra acestei zone, capturată de Uniunea Sovietică în ultimele zile ale celui de-Al Doilea Război Mondial, a împiedicat Tokyo şi Moscova să încheie un tratat de pace care să pună capăt în mod oficial ostilităţilor.



'Este regretabil că autorităţile japoneze urmează un curs spre o nouă militarizare a ţării', a afirmat duminică Medvedev, citat de agenţia oficială TASS.



Aflat într-o deplasare în Extremul Orient rus, fostul preşedinte rus a declarat că 'în apropierea insulelor Kurile au loc exerciţii de trupe, care complică serios situaţia în regiunea Asia-Pacific'.



Rusia a decis în acest an să declare 3 septembrie - ziua de după capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial - 'Zi a victoriei asupra Japoniei militariste', provocând un protest de la Tokyo.



Medvedev a mai spus că Japonia, cu ajutorul Statelor Unite, îşi extinde infrastructura militară şi îşi creşte achiziţiile de armamente.



Ministerul Apărării al Japoniei a cerut joi o sumă record de 53 miliarde de dolari în bugetul viitorului an fiscal, în cadrul celei mai mari consolidări a armatei de după cel de-Al Doilea Război Mondial, propunându-şi să îşi dubleze cheltuielile de apărare la 2% din PIB până în 2027, invocând o Chină tot mai asertivă şi o Coree de Nord imprevizibilă, scrie Agerpres.

