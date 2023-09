Elon Musk ar fi tăiat accesul Ucrainei la Starlink, de teama unui război nuclear

Elon Musk întrerupea accesul Ucrainei la serviciul de comunicaţii prin satelit Starlink pentru că se temea de izbucnirea unui război nuclear, a anunţat postul de televiziune CNN, citând biografia lui Musk scrisă de scriitorul şi jurnalistul Walter Isaacson.

Potrivit informaţiilor acestuia, în 2022, Musk le-a cerut în secret inginerilor săi să oprească comunicaţiile prin satelit Starlink în apropierea coastei Crimeii pentru a contracara un atac al Ucrainei asupra Flotei Maritime Militare a Rusiei. După cum afirmă Isaacson, Musk se temea că Rusia va răspunde atacului Ucrainei asupra Crimeii cu aplicarea armelor nucleare.

Musk a acceptat să furnizeze Kievului terminale prin satelit Starlink la începutul conflictului. Însă antreprenorul a început să se îndoiască de corectitudinea acestei decizii imediat ce armata ucraineană a început să folosească terminalele Starlink pentru a lansa atacuri asupra Rusiei, notează Isaacson. "Starlink nu a fost conceput pentru a fi folosit în războaie. Acesta a fost creat astfel încât oamenii să poată viziona Netflix, să se relaxeze, să se conecteze la internetul de şcoală, să facă lucruri bune şi paşnice, nu să se aplice lovituri cu drone" - informează CNN, citând din biografia lui Musk.

După cum precizează postul de televiziune, cartea lui Isaacson va fi publicată de Simon & Schuster pe 12 septembrie. Anterior, publicaţia "The New York Times" a anunţat că Musk a refuzat cererea armatei ucrainene de a activa reţeaua sa de comunicaţii prin satelit Starlink în regiunea Crimeea. Publicaţia a amintit că în 2022 antreprenorul şi-a dezvăluit planul său de pace, care era perceput ca "părând să îndeplinească interesele Rusiei". Ca prim pas atunci, el a propus organizarea de referendumuri sub supravegherea ONU în teritoriile recent anexate de Rusia.

Musk a subliniat apoi că reţeaua Starlink este necesară pentru a furniza comunicaţii în Ucraina, dar că nu ar trebui folosită pentru escaladare, care ar putea duce la un al treilea război mondial, scrie Rador.

