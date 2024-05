Drumul de mare viteză Suceava - Gura Humorului, mai aproape de realizare. CJ Suceava a încheiat un acord de parteneriat cu CNAIR

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat, miercuri, acordul de parteneriat cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru documentaţia tehnică pentru construcţia drumului de mare viteză Suceava - Baia Mare.

Acordul vizează elaborarea unui studiu de fezabilitate și a proiectului tehnic detaliat pentru porțiunea de drum care conectează Suceava cu Gura Humorului.

Obiectivul acordului

"Acordul are ca obiectiv de investiţii construirea drumului de mare viteză Suceava - Baia Mare, lot 3 Suceava - Vatra Dornei, tronsonul Suceava - Gura Humorului. Astfel, CJ Suceava se va implica în elaborarea documentaţiei prin licitaţie pentru tronsonul de autostradă a nordului cu pornire din zonă şoselei de centură a Sucevei, Sf. Ilie, pe ruta Tolva - Drăgoieşti - Berchişeşti - Capu Codrului - centura Gura Humorului. În acelaşi fel am procedat şi pentru varianta ocolitoare a oraşului Gura Humorului şi am câştigat mult timp, circa 2 ani de zile", au precizat oficialii CJ.

Instituţia administrativă a judeţului Suceava îşi exprimă speranţa că până la finele lunii mai va putea demara procedura de licitaţie pentru elaborarea documentaţiei tehnice a tronsonului Suceava - Gura Humorului, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News