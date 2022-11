Elon Musk a publicat primele imagini de la petrecerea unde a fost de Halloween / oficial

Evident... nu a fost la Castelul Bran, după cum vedeți în imaginile de mai jos:

Așadar, au apărut primele imagini oficiale cu Elon Musk de la petrecerea de Halloween, postate chiar de el pe Twitter. S-a lăsat fotografiat alături de mama sa. Miliardarul s-a costumat în super erou.

Elon Musk nu a specificat unde a făcut petrecerea, dar evident... nu a fost la Castelul Bran.

Ce spunea primarul comunei Bran despre venirea lui Elon Musk în România

Primarul comunei Bran, Cosmin Feroiu, a relatat, luni, presei, că a participat la petrecerea la care s-a spus că ar fi fost pe lista participanţilor miliardarul american Elon Musk şi actriţa Angelina Jolie, însă nu poate să confirme că aceştia s-ar fi aflat la castelul Bran deoarece toţi cei prezenţi purtau măşti sau erau pictaţi pe faţă. Potrivit edilului brănean, petrecerea a fost una ca în filme.

"Mă bucur că am putut să fiu prezent, totul a fost minunat, a fost ca într-un film, ca într-un basm, cu muzică, o petrecere ca între prieteni în adevăratul sens al cuvântului. (...) Nu a fost aşa de uşor să intri la petrecere. Am intrat, am fost duşi de cineva, pentru că au fost nişte filtre. S-a făcut pe bază de invitaţie, trebuia să te regăseşti pe o listă specială. (...) Eu nu pot să spun că i-am văzut sau nu pe Elon Musk şi pe Angelina Jolie, dar nici nu pot să spun că nu i-am văzut, pentru că aveau măşti, erau pictaţi pe faţă, nu pot să ştiu cine erau", a afirmat Feroiu.

Potrivit acestuia, datorită anvergurii evenimentului şi a "prezenţei presei în comună", petrecerea "va fi o promovare pentru Bran, a comunităţilor învecinate şi pentru întreaga Românie cum nu s-a mai făcut până în prezent".

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI DESPRE ELON MUSK:

Elon Musk, care a devenit proprietarul Twitter, a anunţat că intenţionează să doteze platforma cu un "consiliu de moderare a conţinuturilor cu puncte de vedere foarte diverse", relatează AFP.



"Nicio decizie majoră privind conţinuturile sau reactivarea contului nu va avea loc fără intervenţia consiliului", a precizat într-un mesaj postat pe Twitter multimiliardarul care s-a declarat un apărător ferm al libertăţii de expresie.

Noul patron al Twitter a semnalat că intenţionează să reducă limitele ce restricţionează conţinuturile pe reţeaua de socializare, dar fără a o transforma pe aceasta într-un spaţiu de manifestare a urii şi diviziunilor.



Elon Musk, director al Tesla şi SpaceX, a preluat controlul Twitter după ce a finalizat achiziţionarea reţelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari.

VEZI ȘI:

Fostul preşedinte american Donald Trump a salutat faptul că de acum înainte Twitter "a intrat pe mâini bune", după ce Elon Musk a cumpărat reţeaua socială, relatează France Presse.



"Twitter este acum pe mâini bune şi nu va mai fi condus de nebunii stângii radicale care ne detestă cu adevărat ţara", a declarat el pe reţeaua sa, Truth Social. Miliardarul republican nu a spus dacă intenţionează să se întoarcă pe platformă, unde a fost suspendat permanent după asaltul asupra Capitoliului.



Elon Musk, noul patron al reţelei sociale, a deschis uşa în luna mai revenirii lui Donald Trump pe Twitter, ceva ce ar avea efectul unei explozii, notează AFP.



Cu contul său @realDonaldTrump, fostul preşedinte american se adresa direct celor 88 de milioane de abonaţi ai săi, stârnind în mod regulat controverse aprinse.



Cu toate acestea, Donald Trump a considerat că reţeaua sa Truth Social funcţionează "mai bine" decât Twitter, despre care el a spus că trebuie "să muncească din greu pentru a scăpa de toate conturile false şi de roboţii care i-au făcut atât de mult rău". "ADOR ADEVĂRUL", a adăugat el.

