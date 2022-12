Elon Musk va demisiona din funcţia de CEO al Twitter

Elon Musk, proprietarul Twitter, a lansat un sondaj, pe platformă, întrebând dacă să rămână sau nu în fruntea twitter. Pe lângă acest sondaj, Musk a mai declarat că toate măsurile majore luate de-acum încolo și care privesc platforma socială Twitter vor fi supuse votului public”, relatează Agerpres.

”Problema nu este de găsit un lider, ci de găsit un lider care va menține Twitter în viață” - a spus Musk. El a argumentat că nimeni nu-și dorește o astfel de misiune, că nu există un succesor. În urma sondajului, 57.5% dintre participanți au fost de părere că Musk ar trebui să plece de la conducerea rețelei, ceea ce conform propriilor sale promisiuni ar trebui să se și întâmple.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.