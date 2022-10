Elevele din Iran zguduie scena discursului unui oficial (Video). Protestele după moartea Mahsei Amini continuă

Un nou videoclip postat online pare să le arate pe elevele iraniene care zgâlțâie scena pe care stă un membru al temutei forțe paramilitare Basij din Iran, după ce protestele antiguvernamentale care au măturat țara s-au răspândit în clasele de curs. Adolescentele își flutură hijaburile în aer și strigă „lasă-ne, Basiji” către bărbatul care ținea un discurs și care a fost trimis la fața locului pentru a se adresa tinerelor.

Basij a ajutat forțele de securitate să reprime protestele declanșate de moartea în custodia poliției moralității a unei tinere.

Alte imagini difuzate pe rețelele de socializare arată un bărbat strigând „moarte dictatorului” în timp ce un alt grup de fete se plimbă prin traficul din orașul Sanandaj și o femeie în vârstă aplaudând în timp ce elevele care au renunțat la a-și acoperi capul scandează „libertate, libertate, libertate” pe o stradă.

Women and in recent days teenage girls have been at forefront of #IranProtests2022. In this video while schoolgirls are waving their hijabs in air chanting "freedom, freedom", an older woman -apparently one of their mothers- join in clapping. #مهسا_امینی pic.twitter.com/wxQQ2LtYWL