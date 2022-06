Elena Chiriac, mărturisiri după Survivor: Îmi era foarte greu... Luptam cu prejudecățile lor

"Îmi era foarte greu să mă trezesc singură împotriva tuturor"

"Cel mai greu moment a fost cel în care am realizat că sunt singură și că oricine ar fi în jurul meu eu mă am pe mine și nu mă pot baza pe nimeni altcineva în afară de mine. Îmi era greu să accept faptul că nu toți oamenii ar face ce aș face eu. În momentul în care au plecat CRBL și Laura, îmi era foarte greu să mă trezesc singură împotriva tuturor. Chiar atunci o și spuneam, luptam cu fiecare dintre ei, luptam cu prejudecățile lor, luptam cu mine în același timp fiindcă nu era ușor să supraviețuiești în junglă, dar și printre oameni. De atunci, s-a transformat într-un stil de viață greu, nu era doar un moment", a spus Elena Chiriac, într-un interviu pentru ciao.ro.

"Cea mai frumoasă recompensă a fost Coco Bongo pentru că m-am simțit din nou umană, deși se vedea de la o poștă că suntem sălbatici după vestimentație, păr, miros. Am avut parte de câteva momente în care mă simțeam din nou un om normal, mă simțeam din nou Elena care se distrează, iese în club, dansează. Deși nu am mâncat la fel de mult ca în alte dăți, m-am bucurat de moment, am dansat cu Laura, cu CRBL, cu fiecare în parte. Am trăit să îi văd pe fiecare în parte zâmbind cu toată sinceritatea și am avut parte de niște clipe acolo, pe care probabil le voi purta cu mine mereu, atât de frumoase au fost.

"Laura a fost sufletul meu pereche"

Pe parcursul competiției am avut mai multe persoane, de care credeam eu că îmi sunt aproape. În schimb, acum, privind în trecut, pot spune cu toată sinceritatea că Laura a fost sufletul meu pereche. Am descoperit în ea o persoană de nota un milion. O fată atât de puternică, sinceră, curajoasă. Din momentul în care ne-am împrietenit, Survivor s-a schimbat pentru mine și a devenit mult mai frumos. Tot ce trăiam acolo greu sau rău era mai ușor de trăit pentru că eram împreună.

Tot în perioada aceea, CRBL mi-a fost aproape. Eu întotdeauna l-am apreciat pentru tot ceea ce a fost el, chiar dacă nu întotdeauna am fost de acord cu ce spunea sau ce făcea, îi apreciam sinceritatea. M-am bucurat să ne avem unul pe celălalt spre final pentru că am trăit niște clipe foarte frumoase împreună și am legat o prietenie sinceră", a mai spus fosta concurenta.

"A câștigat cel mai potrivit om"

Elena Chiriac a fost la un pas de-a câștiga Survivor România, însă cel care a reușit să se bucure de premiu a fost Alex Delea.

Printre cei care au avut un mesaj, atunci, pentru marea pierzătoare a fost Cătălin Zmărăndescu. "Un copil de 19 ani, imatur, cum au spus unii, le-a dat clasă multora. A ajuns în această finală... Nu cred că exista finală mai potrivită. Nu am de ce să mă supăr, asta e finala pe care eu am visat-o, mi-am dorit-o... s-a întâmplat. Ea are 20 de ani în momentul acesta, are toată viața înainte și poate să facă multe lucruri frumoase”, a spus Cătălin Zmărăndescu despre Elena Chiriac.

"Mi-am dorit atât de mult să câștig și se pare că este încă un locul doi pentru mine. Dar vă spun din toată inima că, dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut aici, a câștigat cel mai potrivit om. Vă spun din tot sufletul meu!”, a zis Elena Chirieac, după ce Delea a câștigat.

