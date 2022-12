Alexandru Rafila, actualul Ministru al Sănătății, s-a născut pe 27 decembrie 1961, în București. Observăm că este Capricorn. Ca orice nativ al acestei zodii, avem de-a face cu o persoană ambițioasă, foarte serioasă, perseverentă, determinată, cu simț practic, dornică de a urca pe cele mai înalte poziții, atrasă de excelență, care alege întotdeauna siguranța.

Luna se afla în semnul Fecioarei. Este unul dintre cele mai bune aspecte pentru cineva care a studiat medicina, pentru că i-a dat o nevoie puternică de a vindeca, de a descoperi și de a găsi soluții. Iar Luna face o conjuncție cu Pluto, ceea ce i-a conferit precizie uimitoare, iubirea pentru cercetare, meticulozitate, tendința de a munci până peste măsură, un control uimitor al emoțiilor în momentele cele mai provocatoare.

Cu Mercur în semnul Capricornului, Alexandru Rafila nu comunică de dragul de a o face. Spune lucrurile fără menajamente, are o minte organizată, preferă să declare ceva doar după ce are argumente și dovezi. În plus, îi place mai mult să scrie decât să vorbească.

Venus în Săgetător este responsabilă pentru legăturile de succes pe care le-a avut cu instituțiile importante din străinătate, dar și pentru capacitatea sa de a preda. Și să nu uităm de diplomație.

Plasarea lui Marte în Capricorn l-a ajutat să organizeze numeroase evenimente de prestigiu, să conducă echipe importante din domeniul sănătății, să ia decizii marcante și bineînțeles, să fie ales expert de către OMS, NATO și Comisia Europeană. Când te naști cu Marte în Capricorn, îți alegi cei mai înalți munți de escaladat în timpul vieții.

Pe lângă tripla conjuncție Soare-Mercur-Marte în semnul Capricornului, un aspect măreț de altfel, Alexandru Rafila are în astrograma natală și Nodul Sud în Vărsător. Ceea ce înseamnă că el s-a născut să influențeze comunități mari, dar și să inoveze orice domeniu în care ar performa.

