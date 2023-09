Ela Crăciun, fotografii needitate în costum de baie: "Am celulită, vergeturi și nu simt nevoia să le ascund" (FOTO)

"Cele trei sarcini au lăsat multe urme și am dus lupte crâncene cu corpul meu… Ani de zile slăbitul a reprezentat o prioritate pentru mine. Mergeam la sală și țineam diete pentru că TREBUIA. Simțeam o presiune socială enormă, mai ales prin prisma jobului meu. Făceam toate lucrurile pentru că mă simțeam obligată.

"Este o victorie pentru mine"

În momentul în care am început să mă iubesc și să fac pace cu mine, atunci au început să apară și rezultatele. Am renunțat la curele drastice de slăbire, am reînvățat să mănânc astfel încât să mă hrănesc, dar să mă și bucur de micile plăceri culinare. După mulți ani în care m-am luptat cu celulita, kilogramele în plus și alte imperfecțiuni care mă stresau, simt în sfârșit că sunt bine cu mine. Merg la tratamente, fac sport, depun efort, însă atunci când începi să te iubești, ai în continuare grijă de tine, dar nu mai ești așa de disperată să vezi rezultatele mâine.

Să postez o poză în care am celulită, vergeturi sau alte imperfecțiuni și să nu simt nevoia să le ascund este o victorie pentru mine. E un sentiment de dragoste pentru mine. Am învățat asta lucrând cu mine și psihicul meu și să îmi creez momente frumoase, care îmi hrănesc sufletul", a scris Ela Crăciun pe Facebook.

Cum a slăbit Ela Crăciun 10 kilograme, după ce a renunțat la diete

"Am slăbit în decurs de un an de zile, în momentul în care mi-am spus că nu mai vreau să țin nicio dietă, pentru că efectiv eram disperată de atâtea tentative nereușite. Mi-am propus să mănânc orice îmi doresc, în decursul a trei mese pe zi, nimic între mese, iar dacă voiam o prăjitură, luam doar jumătate sau un sfert din porție, însă niciun alt carbohidrat la masa respectivă. Încet și sigur am slăbit astfel 10 kilograme. Însă, după ce am realizat această schimbare, pielea s-a lăsat destul de mult în zona taliei și a coapselor", spunea Ela Crăciun, acum câteva luni, potrivit ciao.ro.

"Nu aș vrea neapărat să mai slăbesc, cât să îmi remodelez puțin corpul. Este un dermo-masaj cu role, care te drenează și tonifică. După doar 4 sedințe, eu am avut deja minus 1,5 centimetri pe picior și 1 centimetru în talie. Pot merge foarte încrezătoare la plajă. Deja, la nivelul pieli,i se simte o senzație mult mai fină, iar atunci când vine vorba de slăbit eu sunt prima care își dorește să încerce tot ce e mai nou în domeniu", mai spunea vedeta tv.

