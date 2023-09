"Sunt obligată să înot îmbrăcată din cap până în picioare". Cum se simte Rona Hartner, după ce a fost externată: "Obosește inima foarte tare"

“Am reluat sportul, fac cam 7-8 kilometri de mers pe jos pe zi. Am reluat sala, fac bicicletă, lucrez foarte mult pe stretching fiindcă nu pot să fac încă forță, obosește inima foarte tare din cauza citostaticelor. Apoi merg și înot la mare. Singura chestie glumeață este că sunt obligată să înot îmbrăcată din cap până în picioare.

Adică am un costum de baie complet, întreg, pentru că nu am voie să mă afișez deloc la soare și profit să fac sport și în apă. Așa că, acum două zile, am descoperit că pot să fac din nou șpagatul în apă și cred că o tipă m-a filmat și m-a pus pe TikTok, pentru că nu se aștepta ca o femeie îmbrăcată într-un costum de baie turcoaz complet să facă și șpagatul în apă.

Dar eu în apă mă simt ca acasă și atunci profit să fac exerciții chiar și de forță, pentru că astfel îmi lucrez mult mai mult mușchii și obosesc mult mai puțin, așa pot să și înot, pot să și fug în apă, pentru că nu-mi distrug ligamentele. Fac foarte mult Aqua Gym, ca să zic așa. Am reluat sportul bine, nu în glumă, pentru că este singură soluție să îmi refac capacitatea pulmonară! Așa că, la trei săptămâni după începutul citostaticelor, deja fac sport cam două ore pe zi!”, mărturisește Rona Hartner pentru ciao.ro.

"Acest cancer l-am făcut pe fond de stres"

"Cancerul meu chiar așa se numește - cancer de plămâni de nefumător, adică chiar sunt nefumător, nu am mai fumat de 32 de ani, la noi, pe vremuri cântărețele se îmbolnăveau atunci când cântau în baruri unde se fuma, dar în acest moment așa ceva nu se mai întâmplă, deci eu acest cancer l-am făcut pe fond de stres. La începutul anului, Dumnezeu îmi spunea: "Stai liniștită, nu te agita, nu te stresa”, ceea ce eu nu am făcut. M-am agitat peste măsură pentru situații din familie dificile, de dormit nu am dormit aproape deloc, luam câte 2-3 somnifere care mi-au dat peste cap corpul pentru că am vrut să fac eu totul. Deci sfatul meu este să încercați să vă odihniți, altfel poți claca cu totul", spunea Rona Hartner, de pe patul de spital.

În toamna lui 2019, Rona Hartner anunța că s-a vindecat de cancer la colon, într-o emisiune tv. Acum, artista se luptă din nou cu boala perfidă, după ce a fost diagnosticată cu cancer la plămâni în stadiul patru.



