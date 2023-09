Ce a avut de câștigat Claudiu Bleonț, după ce și-a dat chiloții jos într-o conferință de presă, acum 12 ani: "Mereu urmările negative au și ceva pozitiv"

În 2011, Claudiu Bleonț și-a dat jos chiloții în fata jurnaliștilor, la o conferință de presă susținută la Arad pentru promovarea piesei de teatru "Căutându-l pe Shakespeare prin Richard al III-lea”, ]n timp ce vorbea de starea sa de spirit de la vârsta pe care o avea atunci, explicând că nu îi este jenă că "e aşa de mică" şi că "suntem o ţară de farseuri”.

"A fost just life (n.r. pur și simplu viața). Am jucat în pielea goală în multe piese. (…) Lumea spune că trec prin criza bărbatului la 50 de ani. De fapt, eu am vrut să arăt starea personajului meu, Richard al III-lea. Jurnaliştii nu se uitau în ochii mei. Ce vedem zilnic când ne ducem în baie? Gândesc ceva ce zace în noi toţi. Şi în Richard. Şi în voi. Şi în specia umană. Nimic din ce e omenesc nu ne este străin", spunea actorul, la Timişoara, o zi mai târziu de la gestul său.

"Nu aș mai face lucrul acesta"

Deși a fost criticat pentru acest moment, Claudiu Bleonț spune, acum, că a avut și de câștigat.

"Mereu urmările negative au și ceva pozitiv. Am fost invitat de directorul de pe atunci al Teatrului Național din Craiova să vin în trupa teatrului și să joc în Ipătescu, cu o altă parteneră de zeci de ani, Cerasela Iosifescu, o extraordinară actriță, olteancă-olteancă.

Nu a fost o formă de protest. Nu m-am gândit niciodată la acea expunere pe care a căpătat-o. Era un crez al meu că, de pe lumea asta, plecăm așa cum am venit. Nu luăm nimic cu noi, nici hectare, nici conturi bancare, nici mașini. Am venit să trăim o experiență pe această planetă și, când se închide, plecăm de unde am venit", a afirmat Claudiu Bleonț pentru cancan.ro.

"Nu e vorba de regret, dar nu aș mai face lucrul acesta. Toată viața e originală. Fiecare e un univers, fiecare dintre noi are o pendulare, o căutare între conștient-subconștient, între întuneric și lumină", a mai spus actorul.

