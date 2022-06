Efectele devastatoare asupra sănătății ale celui mai folosit drog printre tineri- marijuana

Marijuana medicinală este folosită pentru a ajuta la tratarea simptomelor afecțiunilor neurologice și mintale, durerilor, inflamațiilor și a multor alte probleme de sănătate.

Deși nu este încă legală în fiecare stat, aceasta a devenit mai larg acceptată în comunitatea medicală în ultimii ani.

Cu toate acestea, chiar dacă marijuana are mai multe beneficii atunci când este utilizată în scopuri medicinale, afectează pe toată lumea în mod diferit și există efecte secundare de care trebuie să fii conștient.

Înainte de a folosi marijuana, Rebecca Abraham, o asistentă specializată în consumul de canabis, certificată de către Acute on Chronic, o clinică de canabis medical și o companie de educație, a explicat pentru Eat This, Not That! că trebuie să discuți cu „medicul despre efectele consumului de canabis (chiar și CBD). Cel mai important este să rămâneți hidratat și să nu amestecați canabis și alcool.”

Interacțiuni medicamentoase

Abraham explică: „Există peste 100 de medicamente care interacționează cu canabisul. CBD are mai multe interacțiuni medicamentoase decât THC și ambele sunt metabolizate în sistemul citocromului p-450 din ficat. De aceea este important să îi spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați CBD sau canabis. Adesea, interacțiunile medicamentoase și efectele canabisului influențează stabilireaz dozelor din alte medicamente. Ar trebui să consultați un profesionist din domeniul sănătății înainte de a utiliza canabis dacă luați orice suplimente."



Hiperemeza de canabis

Potrivit lui Abraham, „Sindromul de hiperemeză de canabis este un efect secundar atunci când consumatorul de canabis duce la vărsături și deshidratare necontrolată timp de ore întregi, ceea ce li se întâmplă de obicei consumatorilor cronici de canabis pe termen lung care fumează cantități mari.”

Anxietate

Abraham spune: „În functie de doze, canabisul își poate schimba efectele. Prea mult THC poate provoca anxietate la mulți consumatori. Doza optimă pentru fiecare consumator de canabis pentru uz la adulți sau pentru uz medical este diferită și depinde de genetica, metabolism, toleranța lor individuală, dieta, istoricul medical, suplimentele și produsele farmaceutice. În funcție de cât de mult THC este consumat în exces, anxietatea poate varia de la disconfort ușor până la disconfort extrem cu paranoia și halucinații. Acest efect va trece de obicei în 2-12 ore. Acest fenoment poate provoca o frecvență cardiacă rapidă pentru unii consumatori."



Tensiune arterială scăzută

„Canabisul este un vasodilatator (deschide vasele de sânge).”, afirmă Abraham. „Canabisul poate scădea tensiunea arterială așa cum se vede în urma unui studiu care a urmărit pacienții timp de 3 luni. Pacienți mai în vârstă, oameni cu hipotensiune ortostatică, sindromul POTS, pacienți cu boli de inimă, pacienți cu antihipertensive, sau pacienții cu boală hepatică trebuie să-și monitorizeze tensiunea arterială atunci când folosesc canabis și să-și consulte medicul înainte de utilizare. Pacienții trebuie să monitorizeze semnele de amețeli sau oboseală, deoarece acestea pot fi semne de tensiune arterială scăzută."



Uscăciunea ochilor și a gurii

Abraham spune: „Canabisul poate duce la deshidratare ușoară, ochi uscați și gură uscată. Oamenii care au deja ochi uscați și gura uscată pot avea efecte secundare mai extreme. Consumul de apă va ajuta la uscarea gurii.”

