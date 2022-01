"Dumnezeu nu m-a părăsit". Cătălin Botezatu și tatăl său, operați de cancer în același timp: A fost problemă și o teamă în familie

"Faptul că eu și tatăl meu am fost operați în același timp a fost într-adevăr o problemă și o teamă în familie. Pentru că eu mă operam în Turcia, el în aceeași zi în România, a fost un sentiment ciudat pentru amândoi, dar până la urmă amândoi am trecut cu bine peste această perioadă tristă din viața noastră", a spus Cătălin Botezatu pentru ciao.ro.

"Sunt un om credincios și cred că niciodată nu l-am părăsit și nici Dumnezeu nu m-a părăsit pe mine, Numai cu credință și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să depășesc aceste momente grele ale vieții și nu mă refer numai la ultimii ani cu ultimele operații, ci în general, pentru că viața și Dumnezeu m-au încercat, mi-a dat atâtea poveri și atât încât să vadă că pot duce și pe urmă m-a ajutat să mă ridic dacă cumva eram îngenuncheat. Fără Dumnezeu, niciodată nu cred că vom putea reuși!", a adăugat designerul.

"O viață tumultoasă te poate duce în halul acest"

"Din păcate, o viață tumultoasă, poate uneori neglijentă din partea mea, te poate duce în halul acesta. Și uite, am ajuns la un cancer, o tumoră. Am venit aici la un control și am acuzat niște mici înțepături, aproape insesizabile, în urma cărora medicul, unul dintre cei mai buni medici, mi-a zis: ”Uite, am un ecograf performant adus acum din Statele Unite”, și m-a băgat la acel aparat și a descoperit un apendice mai special. Au hotărât să mă opereze, dar nu am făcut operația în Turcia, așa cum trebuia, am mers în țară pentru că aveam multe prezentări de modă. Am făcut operația într-un spital (n.r.: din România) și când au scos apendicele, în spatele lui se ascundea o tumoră.

Ulterior, s-a luat hotărârea să fiu operat (n.r.: în Turcia), operație de tip HIPEC. Este foarte puțin cunoscută în România. A fost destul de delicat pentru că intervenea anestezia, a fost sunat medicul care se ocupă de inima mea, i s-a spus că inima nu rezistă decât câteva ore, operația a durat mai multe ore. Dar au putut să facă două intervenții într-una, au introdus un one shot de chimioterapie – ca și cum ai face chimioterapie preț de un an, dar introdusă o singură dată. E foarte greu, foarte dur, pentru că trebuie să reziști și să ai un organism puternic”, mărturisea Cătălin Botezatu, în noiembrie, în emisiunea Evei Pavel, “Apel la consilier”, de la Kanal D, scrie ciao.ro.

