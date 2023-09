Drama neștiută a lui Isoscel, profa de mate din Liceenii. Tamara Buciuceanu a avut un mare regret

Tamara Buciuceanu Botez, Isoscel pe care tinerii din toate generațiile o cunosc din seria "Liceenii", a trăit toată viața cu un mare regret: că nu a avut copii. A fost o alegere personală pentru că, spunea actrița, nu ar fi avut timp să se ocupe de educația unui copil sau să petreacă timp împreună din pricina meseriei solicitante, cu spectacole, turnee și deplasări la foc continuu.

Deși era foarte discretă în ceea ce privește viața ei intimă, a vorbit în cadrul unui interviu cu Eugenia Vodă din 2017 despre golul din suflet pe care l-a avut până-n ultima zi: faptul că nu a fost mamă. Actrița s-a dedicat trup și suflet carierei, punând pe primul loc scena și relațiile cu publicul, și astfel nu a mai găsit timp să se dedice și vieții personale. Nu a avut copii pentru că așa a ales, spune chiar ea.

„N-am avut timp. Am jucat atât de mult, încât n-am avut timp. Nu se poate chiar totul să ai, nu poţi. Cred că este o vorbă frumoasă pe care mi-a scris-o Mişu Dobre. Spunea că: "pornind de mic copil într-o lume de visare, mi-am creat un gel subtil de credinţă şi cântare. Şi de-aş fi azi întrebată, ce-aş avea să mai spun, zic c-aş lua-o de la capăt şi acum". Am realizat într-o seară, stând şi cu Stela, pentru că noi aveam camera împreună, şi ne gândeam cine ar fi putut să facă, ce am făcut noi. Dar să ştiţi, cu foarte multă atenţie și cu foarte multă muncă. Spectacolul era 50 de minute citit în faţă, iar ca să facem 1 oră şi un sfert, fiecare a avut câte un recital de-al nostru” spunea, în urmă cu câțiva ani, Tamara Buciuceanu-Botez.

Tamara Buciuceanu nu a uitat niciun moment despre rolul pe care l-a jucat în "Liceenii", chiar și de-a lungul timpului, oamenii au continuat să-i spună Madame Isoscel. “Pe stradă …. tot timpul se găsește cineva să spună: Ia uite-o pe Madame isoscel”, spunea actrița, în urmă cu mai mult timp.

Cea mai iubită "profă de mate" din România, Tamara Buciuceanu Botez, a murit pe 15 octombrie la Spitalul Elias din Capitală, după ce a stat timp de 20 de ore intubată.

