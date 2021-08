Dragnea, PRIMUL INTERVIU după ce a ieșit din închisoare. ”Mulți nu vor dormi după anunțul acesta!”

Fostul președinte PSD a făcut mai multe analize după ieșirea din închisoarea. Situația lui s-a agravat în penitenciar, iar rezultatul analizelor nu este deloc favorabil. Probabil se va opera, doctorii fiind rezervați pentru o altă variantă.

În plus, Codrin Ștefănescu a anunțat că în zilele următoare, Liviu Dragnea va accepta invitația unei televiziuni pentru a acorda un interviu.

”Am promis cā vā țin la curent! Dupā foarte multe analize și vizite in mai multe spitale, concluziile medicilor sunt destul de clare! Situația s-a agravat in ultimii doi ani, rezultatul analizelor nu e deloc favorabil. Probabil se va opera, cel puțin asta i s-a dat de înțeles. Doctorii sunt rezervați pentru o altā variantā, mai sunt doi care trebuie sā-l vadā, pentru cā programul a fost modificat dupā ce l-au convocat la DNA. Vā amintiți faza, exact la ora când era stabilit RMN-ul. In rest, se simte ok. E puternic și curajos, așa cum îl știți, a promis ca in câteva zile va accepta invitația unei televiziuni! Și chiar are lucruri de spus! Mulți nu vor dormi dupā anunțul acesta! Vā imbrāțișeazā pe toți!”, a fost mesajul lui Codrin Ștefănescu.

Dragnea a fost eliberat recent

Pe 15 iulie, Tribunalul Giurgiu a admis cererea de eliberare condiţionată din închisoare depusă de Liviu Dragnea, după ce acesta a executat peste doi ani din pedeapsa de trei ani şi jumătate primită în 2019, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Pe durata detenţiei Liviu Dragnea a avut un comportament exemplar, o atitudine decentă şi civilizată faţă de personalul unităţii şi nu a stabilit relaţii conflictuale cu ceilalţi deţinuţi, se arată în motivarea deciziei prin care Tribunalul Giurgiu a dispus, pe 15 iulie, eliberarea condiţionată din închisoare a fostului lider PSD.



Cele două judecătoare din complet, Adriana Pencea şi Oiţa Ghiţă, consideră că nu au relevanţă declaraţiile publice date de Dragnea (în care el spunea că este deţinut politic şi a fost condamnat pe nedrept - n.r.), dar au apreciat susţinerile acestuia în faţa instanţei, când a spus că "a dus pedeapsa cu decenţă şi demnitate".



Mai mult, judecătoarele explică faptul că, la acordarea eliberării condiţionate, nu trebuie ţinut cont de natura şi gravitatea infracţiunii comise de un deţinut, deoarece acest lucru "l-ar descuraja".



De asemenea, faptul că Dragnea nu şi-a recunoscut faptele pentru care a fost condamnat "nu poate fi reţinut ca un aspect negativ", judecătoarele invocând aici libertatea de exprimare.