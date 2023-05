Două specii de fluturi, denumite după un personaj negativ din Stăpânul Inelelor

Două specii de fluturi au primit din partea oamenilor de ştiinţă numele Sauron, un personaj malefic din romanul "The Lord of the Rings" ("Stăpânul inelelor"), informează BBC.



Cele două specii vor avea de acum înainte cuvântul "Saurona" în denumirile lor ştiinţifice, întrucât inelele negre de pe aripile lor portocalii amintesc de ochiul atotvăzător descris de scriitorul J.R.R Tolkien în cărţile sale.



Muzeul de Istorie Naturală din Londra speră că acest nume neobişnuit va atrage atenţia asupra celor două specii şi va contribui la promovarea unor programe suplimentare de cercetare.



Cele două specii au fost adăugate în noul gen Saurona, scrie Agerpres.

Vor mai fi şi alte specii în acest gen





Saurona triangular şi Saurona aurigera sunt primele specii incluse în cadrul acestui gen de fluturi, însă oamenii de ştiinţă se aşteaptă ca şi alte specii să li se alăture în curând.



Denumirile ştiinţifice au fost alese de Blanca Heurtas, curatoarea departamentului de fluturi din cadrul muzeului londonez şi membră a unei echipe internaţionale ce a descris noul gen de fluturi într-un studiu publicat în revista ştiinţifică Systematic Entomology.



Treizeci de cercetători din lumea întreagă au petrecut un deceniu studiind fluturii din subgenul Euptychiina.



Experţii au analizat peste 400 de specii de fluturi şi au utilizat tehnologii avansate de secvenţiere a ADN-ului pentru a identifica diferenţele ce există între ele la nivel genetic, precum şi în privinţa aspectului lor.



Saurona triangula şi Saurona aurigera nu sunt însă primele vieţuitoare denumite după Sauron. Ochiul strălucitor al acelui personaj negativ a fost inclus şi în denumirile ştiinţifice atribuite unui gândac, unei broaşte şi unei specii de dinozaur.



Aceeaşi echipă a descoperit şi un alt gen de fluturi, pe care Blanca Huertas l-a denumit Argenteria, însemnând "mină de argint", datorită prezenţei unor solzi argintii pe aripile acestor insecte.

