Două găuri negre supermasive se vor ciocni curând

Fluctuațiile luminii din centrul galaxiei SDSS J1430+2303 sugerează că o pereche de găuri negre, descoperite în 2015 și cu o masă combinată de aproximativ 200 de milioane de sori, se vor ciocni foarte curând, scrie Science Alert. Evenimentul este iminent, cred oamenii de știință. „Iminent”, în termeni cosmici, poate însemna adesea o viață de om, dacă nu și mai mult. Dar în acest caz astronomii prevăd că, dacă semnalul este într-adevăr rezultatul unor găuri negre, acestea vor fuziona în următorii trei ani.

Poate fi cea mai bună șansă de până acum să vedem două găuri negre supermasive ciocnindu-se, dar încă nu știm sigur dacă asta se întâmplă cu adevărat, recunosc oamenii de știință. Încă nu suntem 100% siguri despre ce se întâmplă cu J1430+2303, mai spun aceștia. Ceea ce se poate afirma cu siguranţă este că ceva foarte ciudat pare să se întâmple în centrul galaxiei și chiar și atât e de ajuns pentru ca oamenii de știință să monitorizeze atent situația, se arată într-un raport publicat de jurnalul Astronomy & Astrophysics.

Contul de Twitter al NASA dedicat exoplanetelor a dezvăluit un material audio în care ascultătorii pot auzi cum sună pentru urechea umană o gaură neagră aflată la 200 de milioane de ani lumină distanță. De asemenea, agenția spațială a abordat, prin intermediul tweet-ului, ideea larg neînțeleasă că nu există sunet în spațiu. "Concepția greșită conform căreia nu există sunet în spațiu își are originea în faptul că cea mai mare parte a spațiului este un vid, care nu oferă nicio modalitate de deplasare a undelor sonore", au scris ei. "Un roi de galaxii are atât de mult gaz încât am detectat un sunet real. Aici este amplificat și amestecat cu alte date, pentru a auzi o gaură neagră!", au transmis aceștia pe Twitter, alături de un clip video. Contul este administrat de o echipă de oameni de știință care investighează exoplanetele, sau sferele planetare găsite în afara sistemului nostru solar.

Clusterul prezentat în videoclip se numește Perseus, iar datele au fost descoperite de către Observatorul cu raze X Chandra al NASA. "Astronomii au descoperit că undele de presiune trimise de gaura neagră au provocat ondulații în gazul fierbinte al clusterului, care ar putea fi traduse într-o notă - una pe care oamenii nu o pot auzi la aproximativ 57 de octave sub Do mijlociu", au notat ei despre gaura neagră la vremea respectivă.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e