"Două bilete la TAROM costau 1.250 de euro". Româncă, blocată în Israel: "A căzut o rachetă la 50 de metri de apartamentul nostru"

"Sunt în aeroport, am trecut de toate controalele. Cursa trebuia să aibă îmbarcarea la 12:20. În jurul orei 12:10, au început să sune sirenele. Am fost nevoiţi să alergăm, să ne adăpostim în camerele de siguranţă, unde am stat 10 minute. Acum, ne-am întors la poartă. Deocamdată, ni s-a spus că va fi o întârziere. O aeronavă care venea de la București trebuia să aterizeze. Deocamdată, nu s-a întâmplat. Situaţia nu este sigură deloc. Sunt şi grupuri organizate, şi oameni care sunt simpli turişti, nu pelerini. Toată lumea este îngrijorată şi stăm şi ne uităm la tabela de pe poarta de îmbarcare să vedem dacă aeronava va mai ateriza sau ce se va întâmpla", a spus românca, pentru Digi 24.

"La 50 de metri, a căzut o rachetă"

"A fost îngrozitor. Eram în Tel Aviv, într-un bloc. Spaima a fost îngrozitoare, mai ales că am stat într-un apartament în raza căruia, la 50 de metri, în data de 7 octombrie, în jurul orei 20:30, a căzut o rachetă care nu a fost prinsă de sistemul antiradar. Noi eram în buncăr, pentru a patra oară în seara aceea. Când am ieşit dimineaţa, să vezi că ai avut noroc că nu a căzut unde erai şi era doar la 50 de metri...", a mai spus femeia.

"Ne-am simţit foarte singuri şi abandonaţi"

"Ce este mai trist este că ne-am simţit foarte singuri şi abandonaţi. După primele alarme de dimineaţă, din data de 7, când au început să sune sirenele, în jurul orei 17.00 am fost la ambasadă. Acolo am găsit o singură persoană foarte amabilă, dar care nu avea nicio informaţie. Ne-a trecut pe listă. Am făcut toate demersurile, am trimis mail pe [email protected], am trimis mail cu datele noastre la TAROM. Absolut nimeni nu ne-a sunat, nu ne-a întrebat nimic. Ştiţi cât este de important să te întrebe cineva ce faci?", a mărturisit românca.

"Două bilete la TAROM costau 1.250 de euro"

"Am reuşit să ne cumpărăm bilet la o companie privată. TAROM-ul, pe data de 7, seara - am prim primit un anunţ de la ambasada - ar fi organizat un zbor. Noi nu puteam să ieșim din casă în momentul acela, dar totuşi am încercat să facem o rezervare. Două bilete la TAROM costau 1.250 de euro. Da? Vă rog să reţineţi suma! Am mai încercat, după aceea, şi în ziua următoare nu am mai găsit bilete. Într-un final, printr-o agenţie de voiaj care operează în România am obţinut în zbor din două părţi, a mai spus femeia.

