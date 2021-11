Dosar de ucidere din culpă în cazul morţii lui Petrică Mâţu Stoian

Procurorii s-au autosesizat în acest caz, iar rudele aşteaptă acum rezultatul autopsiei, pentru a decide dacă vor da în judecată clinica la care a murit artistul şi dacă se vor constitui parte civilă în dosar.

Petrică Mîţu Stoian a murit sâmbătă, în urma unui şoc septic. Acesta se recupera după infecţia cu COVID-19.

Artiştii români, mesaje după moartea lui Mâţu Stoian

"Incredibil! Da, bunul meu coleg și prieten ne-a părăsit. Îmi este sufletul devastat de durere… Joi, 4 noiembrie, ne-am întâlnit la filmări și îmi spunea că este ultima filmare la care mai participă deoarece voia să se ocupe și de el. Cu o săptămână în urmă îmi trimitea un mesaj în care își exprima bucuria și recunoștința față de Bunul Dumnezeu pentru tot și pentru că are prieteni adevărați, talentați și sinceri, dar și că se simte foarte bine în prezența noastră. Să credem că nu-l mai avem pe Petrică Mâțu Stoian? Mi-ai lăsat un gol imens în suflet, în grupul nostru, în lumea cântecului popular…. Drum lin către stele, drum lin în lumea cea fără de dor! Dumnezeu să te așeze în rândul celor drepți, prieten drag!", a scris Steliana Sima pe pagina sa de Facebook, în ziua tragicului anunț despre Petrică Mâțu Stoian.

”Este dureros, pentru mine, pentru Orchestra Lăutarii Chișinău, pentru toţi cetăţenii acestei republici (n.r. Republica Moldova) unde Petrică Mîţu Stoian venea cu bucurie în casele noastre. Ne-a pălit, ne-a trăznit această veste extraordinar de tare. Am pierdut de la Maria Tănase încoace mulţi artişti. Nu ştiu de ce pandemia asta loveşte atât de tare în artişti. Pun întrebarea în fiecare zi: de ce artiştii suferă cel mai mult în această pandemie? Ştiu că şi medicii suferă, dar artiştii suferă foarte mult. Am avut 5-6 oameni care au plecat într-o săptămână. Îmi pare rău. Petrică avea foarte multe de vorbit, avea multe de spus publicului, oamenilor care l-au iubit. Sunt milioane de oameni îndoliați. Îl plâng, îi plâng cântecele. Acest om a lăsat o urmă extraordinar de mare pe acest Pământ. Îmi pare nespus de rău. Dumnezeu îi alege anume pe cei mai buni. Chiar nu demult am pierdut soţia, ştiţi foarte bine. Îmi pare nespus de rău! Dumnezeu îşi alege oamenii acolo sus!”, a declarat Nicolae Botgros.