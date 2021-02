Doi deținuți au vrut să evadeze din centrul de detenție, dar ceva nu a mers conform planului

Doi tineri au pus la îndoială vigilența angajaților Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și au vrut să evadeze, în 2018, însă norocul nu a fost de partea lor. Inspirați, probabil, din filmele de acțiune de la Hollywood, cei doi, Sebi Florin Ion și Șaban Cristian Baci se aflau încarcerați pentru alte cauze.

Sebi Florin Ion se afla în executarea unei pedepse de doi ani, pentru tâlhărie și furt, fiind condamnat la Judecătoria Medgidia, sentință rămasă definitivă pe data de 16 noiembrie 2018. Pentru tentativa de evadare, tânărul a primit un an și șase luni de închisoare.

În schimb, Șaban Cristian Baci are de stat ceva mai mult după gratii. În prezent, acesta se află în Penitenciarul Galați, fiind arestat într-o altă cauză. La momentul evadării, el avea de ispășit o pedeapsă de patru ani de detenție pentru tâlhărie, aplicată de Judecătoria Tulcea. Și lui i-a fost adăugat un spor de pedeapsă.

De remarcat că în momentul în care au vrut să evadeze, cei doi nici măcar nu erau condamnați definitiv. Mai exact, planul lor de a scăpa din centrul de detenție a fost pus în aplicare în noaptea de 28/29 octombrie 2018, iar sentințele au rămas definitive ulterior acestei date. Ambii se aflau în stare de arest preventiv.

Le-au fost aplicate pedepse suplimentare

Așa cum arătam mai sus, cei doi au fost prinși înainte de a le reuși ”manevra”, pe numele lor fiind deschis un nou dosar penal pentru evadare. Pe data de 18 ianuarie a.c., instanța de fond le-a aplicat celor doi câte un spor de pedeapsă la pedepsele pe care le aveau deja de executat, asta pentru a le ieși din minte astfel de idei.

”Condamnă pe inculpatul ION SEBI FLORIN, deținut în Centrul de Detenţie Brăila – Tichileşti, la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la evadare (faptă din 28/29.10.2018).

Constată că infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunile de tâlhărie și furt calificat, pentru care i s-a aplicat inculpatului măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 2 ani, în baza sentinței penale nr. 2744/25.10.2018 a Judecătoriei Medgidia, definitivă prin neapelare la data de 16.11.2018.

Aplică inculpatului pedeapsa închisorii de 1 an care se majorează cu o durată egală cu o pătrime din măsura educativă privativă de libertate, respectiv 6 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, în regim de detenţie. Anulează formele de executare efectuate până în prezent, şi dispune emiterea unui nou mandat pentru pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare.

Condamnă pe inculpatul Șaban Cristian Baci, în prezent deţinut în Penitenciarul Galaţi (arestat în altă cauză), la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la evadare.

Constată că infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea de tâlhărie, pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare, în baza sentinței penale nr. 1089/06.06.2019 a Judecătoriei Tulcea, definitivă prin decizia Curții de Apel Constanța. Aplică pedeapsa mai grea de 4 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă, respectiv 4 luni, în final rezultând 4 ani și 4 luni închisoare”. Sentința a fost atacată la Curtea de Apel Constanța, potrivit FocusPress.