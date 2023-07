DNA nu mai atacă dosarele prescrise. Tache spune că "e o decizie uimitoare. De 20 de ani, nu am auzit instituţie să spună că nu e bine ce zice UE"

"DNA cere procurorilor săi de şedinţă să pună concluzii privind aplicarea prescripţiei generale. Ce înseamnă asta? Fără să mai aştepte decizia CJUE, care ar trebui să se dea pe 10 iulie", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Cred că acum o săptămână sau două discutam despre faptul că va fi o decizie preliminară şi la CJUE, fondul judecându-se la toamnă, în octombrie-noiembrie. Dar da, pot să spun, apropo de ce spuneţi dvs, că deşi s-a admis în scris în noul program de guvernare al guvernului Ciolacu că suntem sclavii moderni ai Europei, iată această menţiune, precizare, uimitoare a DNA, care cere procurorilor din subordine 'încetarea proceselor penale în care a intervenit prescripţia şi renunţarea la căi de atac în cauze în care instanţele au decis definitiv încetarea proceselor pe acest motiv'.

S-a ignorat practic îndrumarea preliminarea de care vorbeam a avocatului CJUE, care spunea că e corect să nu se aplice prescripţia în cazurile cu prejudicii mari, ca să se aibă în vedere protecţia statului de drept. Ceva de genul ăsta era îndrumarea preliminară a CJUE. Precizarea DNA, totuşi, reprezintă la rândul ei, dată aşa asumat, ca instanţa să ţină cont de ce spune DNA-ul, până la decizia din toamnă.

”Nu sunt obişnuită cu genul ăsta de reacţie, ca atare m-a uimit”

Adică dacă s-a stabilit că e prescrisă fapta, judecaţi, prescrieţi, la revedere. Este foarte dubios. De ce spun asta? Nici nu ştiu cum să o interpretez. Că eu nu sunt obişnuită să trăiesc într-o ţară în care o instituţie a statului să spună că nu e bine ce a zis UE, nu e bine ce a zis vreun alt stat membru aflat la comandă. Nu sunt obişnuită cu genul ăsta de reacţie, ca atare m-a uimit. Şi mă uimeşte cu atât mai mult cu cât ştim bine că s-a stabilit din 1964-1965 că jurisprudenţa CJUE indică supremaţia dreptului UE asupra dreptului naţional al statelor membre", a declarat Diana Tache.

"Ce înseamnă prejudiciu mare? Dăm un exemplu. E o lucrare de făcut un drum sătesc, de 10 milioane de lei. E o sumă mare. Din cele 10 milioane de lei, se dovedeşte pe bune că s-au furat 50.000 lei. Prejudiciul pe care îl va imputa DNA nu va fi de 50.000 lei, ci de toată suma, de 10 milioane. Şi atunci, practic, cel puţin când sunt trimise în instanţă, toate dosarele au megaprejudicii, deci nici unul nu e trecut la prescripţii, după părerea mea", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Da, dar să ştiţi că nu asta a fost indicaţia venită de la DNA. Indicaţia a fost încetarea proceselor în care a intervenit prescripţia şi renunţarea la căile de atac speciale. Ce spuneţi dvs, raportându-vă la prejudiciu, la cauze mari de interes, care ţin de statul de drept, are legătură cu precizarea iniţială de la CJUE. Încă nu a venit decizia mare. Ce pot eu să spun pentru publicul larg este că DNA se ţine încă tare pe poziţie, îşi respectă deciziile CCR şi ale statului român în subordinea căruia prestează. Şi, cumva, indică onoratei instanţe să îşi asume dacă prescrie sau nu prescrie şi întârzie nişte cauze, şi să motiveze cumva, pentru că lucrurile vor fi tranşate la toamnă. Cam asta e ideea acestei decizii. E o decizie, repet, uimitoare, pe care eu nu prea am văzut-o la noi în ultimii 20 de ani. Nici măcar nu am avut curajul să deschid un ochi şi să văd vreo instituţie care să spună că nu e bine ce zice UE. Iată că a venit şi momentul ăsta, cumva. Vom vedea ce se va întâmpla.

Indiferent cum va fi, apropo de ţara judecătorilor şi a procurorilor, procurorul este suveran în anchetă, onorata instanţă este instanţa divină, planetară, ca atare mi-e greu să cred că cei care vor să condamne pe bune nu vor găsi cumva să o facă, iar cei care vor să prescrie pe bune să o facă. E la nivel de îndrumare şi deja există răscoală în sensul ăsta, în interiorul parchetelor şi instanţelor, că vezi Doamne ce se va întâmpla.

De la toamnă încolo, Dumnezeu cu mila. În sensul în care cei care vor pronunţa în sensul deciziei care va veni la toamnă vor fi în regulă, şi vor fi eroi, practic. Iar pe ceilalţi o să îi vedeţi târâţi, cu audieri, să se afle ce au avut în spate, etc", a concluzionat Diana Tache.

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News