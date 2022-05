Directorul OMS doreşte un rol central al agenţiei ONU în sistemul global de sănătate

"Avem nevoie de o Organizaţie Mondială a Sănătăţii mai puternică şi finanţată în mod durabil, în centrul arhitecturii globale de securitate a sănătăţii", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus într-un discurs în cadrul adunării anuale a OMS, potrivit Agerpres.



"Au fost multe solicitări pentru schimbări în cadrul OMS. Şi, nu există nicio îndoială, că este nevoie de mai multe schimbări", a admis el.



Adunarea Mondială a OMS, desfăşurată în perioada 22-28 mai, este considerată una dintre cele mai importante din istoria de 75 de ani a organizaţiei ONU, acesta având în vedere o definire a rolului său viitor în politica globală de sănătate şi obţinerea aprobării pentru o revizuire a finanţării.



OMS se află în vizorul comunităţii internaţionale după ce un grup de experţi independenţi a afirmat că organizaţia a dispus de puteri limitate pentru a investiga focarele de COVID-19 şi pentru a coordona măsurile de izolare.



Cu toate acestea, cele 194 de state membre ale OMS au păreri împărţite dacă organizaţia ar trebui să primească noi puteri având în vedere gestionarea pandemiei de COVID-19.



"Unii membri spun că OMS a făcut tot ce a putut în timpul pandemiei şi doresc să-i consolideze autoritatea, iar alţii sunt foarte dezamăgiţi de OMS. Statele membre sunt foarte împărţite dacă organizaţiei ar trebui să i se ofere mai multe puteri", a declarat Adam Kamradt-Scott, profesor al Global Health at the School of Transnational Governance.



În acelaşi discurs, directorul OMS a afirmat că pandemia de COVID este departe de a se fi încheiat şi că lumea nu este pregătită pentru o viitoare pandemie.



"Este clar că lumea a fost şi rămâne nepregătită pentru o pandemie", a mai spus el.

Despre Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Organizația Mondială a Sănătății cu sediul central la Geneva a fost înființată la 7 aprilie 1948, având în prezent 193 de state membre, potrivit oamer.ro.

Organizația Mondială a Sănătății este o organizație internațională care are rolul de a menține și coordona situația sănătății populațiilor pe glob.

Rolul organizației, conform constituției OMS, este menținerea în cea mai bună stare a sănătății populațiilor pe glob.

Organizația Mondială a Sănătății este responsabilă pentru gestionarea unor probleme de sănătate la nivel mondial, stabilirea agendei de cercetare în domeniul sănătatii, stabilirea normelor și standardelor, elaborarea de politici bazate pe dovezi.

Organizația Mondială a Sănătății ofera suport tehnic pentru țări, monitorizeaza și evalueaza starea de sănătate şi abordează cele mai complexe provocări ale stării de sănătate a populației în secolul 21.

