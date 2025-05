Dinu Maxer își reinventează cariera. Povestea neaşteptată a artistului, dezvăluită la DC News

Artistul a povestit cum a ales să se dedice cu pasiune rolului de profesor, punând bazele unui concept original de predare care îmbină muzica, jocul și autocritica, într-un spațiu de lucru creativ și autentic.

"Ideea este că am refuzat această parte a vieții artistice, oarecum firesc, deoarece, dacă aș fi să fiu mai precis, aș spune că am așteptat să acumulez mai multe informații, dar, sincer, nu mi s-au oferit. Iar eu am fost foarte rar în postura de a fi în fața unei uși închise, pe care să încerc să o deschid cu tot dinadinsul.



Am fost atunci, la început, când tu m-ai ajutat, după care, odată deschisă ușa, m-a luat valul și a fost un val din ăsta care m-a purtat, la un moment dat, chiar către conceptul AXA, trupa AXA, pe care eu am gândit-o, am făcut-o. Da, ca și la început, aproape toate ideile au fost ale mele, după care au venit și băieții și au completat frumos ceea ce am gândit eu.



Iar în momentul în care viața m-a adus în postura de a fi profesor, am făcut-o cu atâta pasiune și o fac cu atâta pasiune, încât, după un an de zile, n-am decât un an de zile, trag linie și, la mine, studioul este plin de trofee, iar mulți copii au venit și au început să se pregătească cu mine, eu oferindu-le mai mult decât o pregătire clasică de canto, fiindcă eu, realmente, nu sunt un profesor de canto. Eu sunt, ca și studii, pianist, și atunci am făcut un concept, cred că e nou și unic pe piața românească.

La mine copilul nu stă doar o oră, copilul stă o oră jumătate, ne jucăm jumătate de oră la pian, după care facem niște exerciții de respirație și canto haioase, iar după aceea, studiem piese mai mult, eu îi înregistrez în studio. Aici este noutatea cu care am venit eu în canto, fiindcă un copil acceptă sfaturile tale ca și profesor, ține mai lungă ultima notă, vibrează, tot felul de sfaturi de genul ăsta practice: "Acolo ai falsat, urcă-te mai mult, dă mai mult aer pe nota respectivă, respiră, nu sta să te emoționezi".



Însă copilul înțelege și... nu. În schimb, atunci când ceea ce fac eu îl înregistrez în studio și îl pun să se asculte – autocritica este cel mai important profesor.



Asta este principiul meu de când mă știu. Degeaba îmi spui tu și tu despre mine, dacă eu nu văd lucrul ăsta. Și în momentul în care copilul face lucrul ăsta, evoluează fantastic.", a povestit Dinu Maxer la Mi-th Influencer.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News