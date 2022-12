Diferența dintre răceală și gripă. Le confunzi adesea, fără să știi

Medicul primar infecționist Adrian Marinescu a explicat care este diferența dintre răceală și gripă.

"Când vorbim de gripă, sunt lucruri foarte clare, spre deosebire de viroză. În momentul în care am o stare generală rea, cu dureri musculare, dureri articulare importante, e senzația aceea că am fost bătut, cu dureri de cap, dureri de globi oculari, foarte probabil că am gripă, mai ales dacă sunt în sezon.

Însă, dacă am un diagnostic clinic, nu înseamnă că am confirmarea care ține de laborator și care înseamnă identificarea concretă pentru virusul gripal. Tratamentul poți să-l dai și plecând de la un diagnostic clinic. Și aici trebuie să spunem că există tratament antiviral care este destul de țintit și care ne ajută mult în gripă. Dacă îl administrezi de la începutul simptomatologiei, poate să facă o diferență. Într-o zi s-ar putea să te simți mult mai bine față e ce a fost înainte", a explicat dr. Adrian Marinescu, în cadrul emisiunii "Doctor de bine" de la Pro TV.

Ce sunt, de fapt, virozele?

Întrebat ce sunt, de fapt virozele respiratorii, medicul a spus: "Sunt infecții date de virusuri și, în momentul în care virusul are tropism, în momentul în care se referă la aparatul respirator, va duce la o viroză respiratorie. De obicei, virozele respiratorii se referă la căile respiratorii superioare, când ai prindere pulmonară, înseamnă și componenta care ține de pneumonie. Adică pot să am gripă, iar gripa să se complice și să ajungem la pneumonie".

Cât despre factorii care agravează infecțiile respiratorii, acesta a menționat: "Trebuie să specificăm aici că ține și de gazdă. Dacă am un pacient care este bine, cu un sistem imunitar echilibrat, viroza va fi ceva banal și va trece în câteva zile. Pentru o persoană vulnerabilă, cu alte boli în spate, internată la terapie intensivă, atunci te aștepți să fie o imunitate prăbușită, iar acel virus banal nu mai e banal, și poate să dea o infecție virală de temut".

Cum facem diferența dintre gripă și răceală

"În cazul în care vorbim de o persoană tânără, care nu are alte probleme de sănătate, cum știm dacă are gripă sau doar e răcită?", l-a întrebat jurnalista Liliana Curea.

"Diferențierea se poate face și clinic. Dacă debutul simptomelor este brusc, atunci cel mai probabil vorbim de o gripă. Febra înaltă, care nu cedează ușor, se regăsește mai degrabă în gripă. Nu îți poți da seama doar după un singur simptom", a explicat medicul.

De ce virusul gripal este mai periculos decât celelalte?

"Depinde cum este acel virus gripal într-un sezon. Sezoanele gripale sunt diferite și din punctul de vedere al contagiozității, dar și din punctul de vedere al virulenței. Prin definiție, virusul gripal, din punct de vedere structural, dar și prin modul în care acționează la nivel clinic, diferă de virusurile banale. De exemplu, coronavirusul este, de obicei, un virus banal, însă poate suferi modificări atunci când trece de la o gazdă la alta și poate deveni agresiv. Dacă un virus suferă mutații la nivelul unei gazde, poate să devină mai puternic. Însă nu este neapărat o regulă. În momentul în care ai un virus care se transmite cu ușurință și ajungi să ai foarte multe cazuri, el suferă în continuare mutații. Cu cât rămâne mai mult în circulație, cu atât probabilitatea să se modifice este mai mare", a spus medicul Adrian Marinescu.

