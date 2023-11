Dida Drăgan, amendată cu 2.000 de euro. Ce s-a întâmplat

Cunoscuta artistă Dida Drăgan, care a stârnit emoții în rândul publicului cu interpretarea sa memorabilă la Sala Palatului, are multe povești de împărtășit la vârsta de 77 de ani. Recent, a dezvăluit că a fost sancționată cu o amendă în valoare de 2.000 de euro. Surprinzător, nu era vinovată de nimic, spune artsta - dar a ales să plătească oricum amenda.

Cântăreața a fost obligată să achite suma din propriul buzunar, și asta pentru că a fost sancționată pentru o întârziere de cinci minute la un eveniment. S-a întâmplat din cauza unui zbor întârziat, ceea ce a făcut ca artista să ajungă puțin mai târziu la un concert pe care îl susținea alături de Nina Hagen, o altă solistă consacrată.

„O singură dată am lipsit cinci minute, întrebați-i pe toți! Eu vin prima la repetiții, sunt spaima lor! Am lipsit și am plătit o amendă, la nemți, este adevărat, de 2.000 de euro. Pentru o întârziere de cinci minute! Și a întârziat avionul, nu eu. Dar am platit, nu am spus nimic. Cântam, aveam un spectacol cu Nina Hagen, este vedetă mondială.”, a declarat artista pentru Spynews.

