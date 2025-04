Diana Șoșoacă, despre judecătorul Alexandru Vasile de la CA Ploiești: Ia uitați cu cine umbla! Nu știu de ce îl atacă acum...

Curtea de Apel Ploiești a admis joi, 24 aprilie, cererea de suspendare și anulare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 32 din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale de anul trecut. Decizia instanței poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile și va fi judecată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Judecătorii de la Ploiești au considerat că hotărârea Curții Constituționale poate fi încadrată ca act administrativ și, prin urmare, poate fi supusă controlului judecătoresc în contenciosul administrativ. Reclamanta, o persoană necunoscută publicului larg, Gheorghița Popescu, a obținut astfel suspendarea și anularea unui act constituțional de maximă importanță.

Acuzații grave și teorie a conspirației cu Dănileț și Lasconi

Europarlamentara Diana Șoșoacă, una dintre cele mai vocale contestatare ale deciziilor Curții Constituționale din ultima perioadă, a comentat în stilul său caracteristic hotărârea Curții de Apel Ploiești, pe care a calificat-o drept „a patra lovitură de stat”. Europarlamentara a mai speculat și că decizia Curții de Apel Ploiești este o conspirație politică în favoarea lui Elena Lasconi, candidata USR la președinție.

„Am râs de n-am mai putut”, i-a spus Diana Șoșoacă Laurei Chiriac la B1TV, precizând că a primit hotărârea „imediat” de la cineva din cadrul Curții de Apel, dar nu de la un judecător.

„Am primit respectiva hotărâre imediat de la cineva de la Curtea de Apel, nu judecător. Însă, domnul judecător, vreau să spun, nu știu de ce-l atacă domnul Dănileț, pentru că domnul judecător de la Curtea de Apel Ploiești, este cel care ieșea împreună cu Dănileț și USR-iștii urlând că justiția este ocupată, că justiția este incorectă și stătea non-stop pe scările alea de acolo, de la Ploiești”, a zis Șoșoacă.

Diana Șoșoacă: „Este a patra lovitură de stat!”

„Haideți să vorbim juridic. Domnul de la Ploiești a făcut o nefăcută. Deci eu m-am judecat și cu privire la hotărârea numărul 2 din 5 octombrie 2024 de unde a început tot, pentru că atunci a fost prima lovitură de stat. Atunci când interzici unui om care îndeplinește toate condițiile constituționale și legale de a candida, care nu are nicio condamnare penală și nicio interdicție a exercitării drepturilor sale, se numește lovitură de stat mai ales că s-au invocat declarații și opinii politice care în conformitate cu art. 72 din Constituția României sunt supuse imunității parlamentare.

Următoarea lovitură de stat a avut loc pe 6 decembrie cu această hotărâre 32 care a anulat niște alegeri care oricum erau lovite de nulitate absolută prin anularea și interdicția mea de a candida.

Următoarea lovitură de stat, a III-a, a avut loc când BEC-ul s-a subrogat Curții Constituționale și a dat o decizie în locul ei interzicându-ne atât mie cât și lui Georgescu să candidăm.

A IV-a lovitură de stat a fost dată astăzi și uimitor a fost dată de o instanță judecătorească. Până acum am avut Curtea Constituțională care nu este o instanță judecătorească. Am vorbit de nenumărate ori, este o organizație politică da apare în Constituție, dar nu are rol de curte și de instanță judecătorească nu te duci să te aperi în fața ei, nu poți să depui dovezi și așa mai departe, nu poți exercita dreptul la apărare. Acum a intervenit puterea judecătorească, una dintre puterile cele mai importante din statul român și din orice stat care dă lovitura de grație poporului român și României desființând definitiv Constituția României. Articolul 147 din Constituția României menționează că deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor de la data publicării. Deciziile acestea nu pot fi contestate nicăieri.

Eu totuși am încercat acest lucru invocând ceea ce acest judecător de la Curtea de Apel Ploiești a spus că deciziile curții constituționale cel puțin în materia legilor prezidențiale sunt acte administrative. Îmi pare rău pentru cei care nu înțeleg, dar trebuie să vorbesc și pe un limbaj juridic. Deci aceste acte administrative atunci, dacă le considerăm acte administrative și există o decizie a Curții Constituționale permit atacarea lor în contenciosul administrativ și cu un contencios ataș la Curtea de Apel.

Avem pe 4 mai primul tur dintr-o alegere reluată. Când se depune contestația? Pe 10 aprilie de o doamnă necunoscută, doamna Gheorghița Popescu.

Apropo Curtea de Apel Ploiești, instanța de la Ploiești, știți unde se află pe primul loc? În dosarele cercetate de DNA cu privire la implicarea SRI în dosarele justiției. Vă rog să verificați. Pe mine nu mă duce nimeni după fentă”, încheie Diana Șoșoacă pentru B1TV.

