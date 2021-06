Diana Dumitrescu, DIVORȚ cu scântei și gânduri de sinucidere: Semnele se vedeau. Nu mă puteam opri din plâns!

Teo Trandafir a amuțit. Momentul în care Larry Hagman, actorul din Dallas, și-a pus singur întrebările

Diana Dumitrescu este o actriță cunoscută din România, iar de când a devenit mamă a ieșit din lumina reflectoarelor. Aceasta a vorbit despre divorțul de Ducu Ion, un eveniment din viața ei care i-a rămas bine întipărit în minte.

Într-un interviu pe care l-a acordat de curând, Diana Dumitrescu a mărturisit că întregul divorț a fost un coșmar. Mai mult, spunea ea, s-a confruntat cu stări depresive când avea 30 de ani, și totul din cauza divorțului, lucru care a condus-o către terapie, în anul 2012.

"Eu am fost norocoasă pentru că nu am ajuns în depresie, dar am trecut printr-un episod depresiv, stări depresive. În mod normal, depresia se poate declanșa până în 24 de la un episod traumatic. La mine a fost la 30, pentru că am divorțat. A fost o etapă foarte grea în viața mea. Foarte multe lucruri s-au întâmplat atunci. Am început să fac terapie din 2012, pentru că semnele unei depresii se vedeau, deși nu le știam, existau și cumva faptul că eu am continuat să fac terapie m-a ajutat să nu ajung acolo", a declarat Diana Dumitrescu.

"Nu mă puteam opri din plâns!"

"Episodul a fost foarte greu. În 2013 am divorțat și cel mai greu mi-a fost în 2014, pentru că îți ia ceva timp să te vindeci, să-ți găsești o stabilitate, să-ți găsești drumul în viață. Viața mea s-a schimbat atunci cu totul și a fost un dezechilibru foarte mare pentru mine. Terapia a încercat să mă învețe cum să trăiesc din nou", a continuat artista.

Care au fost primele simptome pe care le-a avut Diana Dumitrescu?

"În primul rând, lipsa poftei de viață, să nu-ți mai găsești niciun motiv de a fi fericit, nu mai dormi, ai insomnii, ajungi până la gânduri negre de sincucidere. Când ești în depresie poți să te gândești și la asta. În 2012 eram bine, dar totuși ceva nu era bine. Am început terapia. În 2014 am avut un atac de panică foarte urât. În timpul nopții, m-am trezit plângând, a durat vreo două ore. Nu puteam să mă opresc din plâns, eram singură în casă, nu înțelegeam de ce plâng și mă speriam și mai tare. Mi-am sunat psihoterapeutul și a zis să facem ședințele mai dese pentru că am nevoie. Așa am început o terapie mai intensă", a mai spus ea.

Psihoterapeutul a fost cel care a învățat-o să trăiască din nou, iar Diana Dumitrescu a reușit să-și refacă viața și să aibă familia la care a visat.

De ce a divorţat Diana Dumitrescu de Ducu Ion: S-a scris că m-a înşelat cu Adela Popescu

"S-a scris că Ducu m-a înşelat cu Adela Popescu. Nu s-a întâmplat asta niciodată. N-a existat, nu au fost discuţii între noi doi niciodată despre aşa ceva. Relaţia s-a consumat, eram nefericită, eram într-un soi de depresie, nu mă regăseam atunci în viaţa cu el. Nu mai aveam nimic în comun, mi se părea că suntem doi străini care stăteau în aceeaşi casă, fiecare avea viaţa lui, eu ieşeam cu prietenele mele, el se ducea cu prietenii lui, seara eram doi străini.

Pur si simplu eu cred că relaţia noastră a funcţionat foarte bine atât timp cât noi doi am fost pe platourile de filmare, eram preocupaţi, aveam chestii în comun. În momentul în care eu nu am mai lucrat şi el lucra mai puţin şi am petrecut mai mult timp împreună, ne-am dat seama că a trecut timpul şi nu ne cunoaştem. Eu îmi doream ceva de la viaţă, el îşi dorea altceva. Eram doi oameni care plecasem împreună la drum, dar o luasem pe drumuri separate”, a spus Diana Dumitrescu, în emisiunea lui Mădălin Ionescu de la Metropola TV, scrie okmagazine.ro.

Ce se scria la momentul divorțului

Păreau unul dintre cele mai frumoase cupluri de pe scena din România, însă divorțează. Ei s-au căsătorit în urmă cu patru ani. Au fost mereu discreți în iubire și la fel sunt și în divorț. Actrița Diana Dumitrescu și regizorul Ducu Ion, fiul Ruxandrei Ion, au ales să divorțeze și chiar au depus actele.

"Da, este adevărat că am depus actele pentru divorț", a confirmat atunci Diana.

Primele semne ale despărțiri celor doi au fost activitățile pe care le-au întreprins separat, însoțiți doar de prieteni. Ducu Ion a fost plecat în vacanță cu mai mulți prieteni, iar Diana Dumitrescu a fost prezentă la petrecerea Viva tot singură, alături de prietene.