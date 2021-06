Odată ce puterea politică numește un Avocat al Poporului, acesta nu mai poate fi al poporului. Mult trâmbițata reformă promisă de guvernarea de Dreapta ar trebui să înceapă cu desființarea instituției Avocatul Poporului, imediat după numirea omului de la PNL sau UDMR care va fi miluit cu funcția, spune Val Vâlcu. Ar rezulta economii la buget și nu s-ar schimba nimic în ceea ce privește sesizările la CCR, așa numitul control de constituționalitate pe care poate să-l facă Avocatul, a subliniat acesta.

„Sigur, replica Puterii va fi că toți au făcut așa, și PSD și PDL, și PNL (scuze, am uitat, era alt PNL) când erau la butoane: majoritatea parlamentară a numit Avocatul Poporului ca să dea un salariu baban unui om al său, și că fie mai greu de controlat la CCR ordonanțele emise de guvern, sau legile votate de majoritate. Da, dar de la USR, de la guvernarea altfel, aveam alte așteptări. Unii care se închină la statul de drept și citesc MCV-ul în loc de Biblie, ar trebui să le amintească domnilor Cîțu și Orban de recomandarea CDL-AD(2012)026, făcută de Comisia de la Veneția după lovitura USL, din 2012”, a spus Val Vâlcu.

Mai multe, în articolul următor:

Amintim că Renate Weber a fost revocată, miercuri, din funcția de Avocat al Poporului, după ce plenul Parlamentului a aprobat sesizarea formulată de PNL, USR PLUS și UDMR.

În favoarea revocării au votat 247 parlamentari, 32 împotrivă, iar unul nu a votat.

Renate Weber explică de ce a fost revocată

Renate Weber a spus, miercuri seară, la Antena 3, că absolut nimic din ceea ce s-a încercat să i se reproșeze nu are justificare legală și nici constituțională.

„De altfel, este interesant că efectiv nu este invocat nici măcar un singur articol din Constituție pe care l-aș fi încălcat, pentru că, evident, așa ceva nici măcar nu s-a întâmplat”, a spus Renate Weber.

Întrebată dacă Ludovic Orban a vrut neapărat să fie revocată, Renate Weber a spus că „așa pare, așa mi s-a părut și mie”, motivarea fiind că a atacat la CCR o ordonanță dată de guvernul pe care l-a condus și prin care se permitea accesul spitalelor private la fonduri publice, doar prin semnătura ministrului, ordonanță care s-a dovedit a fi neconstituțională.

„Eu spun în continuare că, de fapt, eu am intrat în coliziune în calitatea de Avocat al Poporului cu Guvernul de la acea dată (n.r. condus de Ludovic Orban) atunci când am atacat la Curtea Constituțională o ordonanță de urgență din cele 25 adoptate într-o seară, prin care spitalelor private li se permitea să aibă acces la fonduri publice, dar un acces care nu era controlat decât de ministru, prin simpla lui semnătură pusă pe solicitarea spitalului. Or asta, în termen mediu și lung, ducea, evident, la o scădere a capacității spitalelor publice de a se ocupa de servicii de calitate și înțeleg că atunci am atacat la CCR, cu unanimitate CCR ne-a dat dreptate”, a mai spus Renate Weber.