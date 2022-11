Descoperă cele mai bune oferte de Black Friday la Fashion Days

De ce să nu ratezi acest Black Friday la Fashion Days

Black Friday la Fashion Days aduce cele mai multe reduceri din an si pana la -80% la Nike, Puma, adidas, UGG, Boss si o multime de oferte exclusive pregatite in aplicatie. In plus, anul acesta Black Friday la Fashon Days ofera cea mai tare experienta de shopping: posibilitatea platii in 4 rate cu Dressing Room si -10% EXTRA la mii de produse premium cu abonamentul Genius. Totul cu livrare rapida si retur gratuit. Lumina reflectoarelor va fi, și de dată această, pe anumite produse cu reduceri semnificative, așa că, dacă ești în căutarea celor mai bune dealuri, ai de unde alege.

Cel mai mare sale al anului vine cu oferte exclusive pe măsură: jachete pentru femei începând de la 119 lei, jachete și veste pentru bărbați începând de la 159 de lei, încălțăminte pentru copii începând de la 79 de lei, pantofi sport pentru femei începând de la 99 de lei, ceasuri de barbati începând cu 99 de lei, pantofi sport pentru bărbați începând de la 139 de lei sau ghete și botine din piele începând de la 199 de lei.

Tips & tricks pentru un BLACK FRIDAY așa cum ți-l dorești



Cum să te pregăteșți mai bine, astfel încât să profiți la maxim de Black Friday? Avem câteva recomandări care vor face din Black Friday cea mai tare experiență de shopping! Descarcă cea mai nouă aplicație Fashion Days și activează notificările, că să prinzi startul reducerilor.



Apoi este important să adaugi în Favorite toate produsele la care visezi, că să le comanzi rapid. Doar o dată pe an e Black Friday și cele mai bune dealuri dispar imediat.



De asemenea, pentru plăți rapide și sigure, alege să îți salvezi cardul în contul tău. Așa vei descoperi și dacă beneficiezi și de noul serviciu exclusiv Fashion Days, Dressing Room, cu care vei avea posibilitatea plății în 4 rate lunare, fără dobânda. În plus, dacă folosești un card Mastercard salvat pentru a plăti comandă de Black Friday, poți câștiga unul dintre cele zece vouchere, fiecare în valoare de 3000 de lei.



Ia-ți acum abonamentul Genius, disponibil în 4 aplicații, îți oferă cele mai bune dealuri, 1 an de transport gratuit și 10% EXTRA discount la produse premium pe Fashion Days.



Pe 7 noiembrie, comandă rapid, ca să și primești coletul rapid. Pentru shopping sustenabil, îți recomandăm livrarea în easybox. Dacă ai ales deja această opțiune, încearcă să eliberezi lockerul cât mai devreme, iar următorul client o să îți mulțumească, pentru că se va bucură și el de livrare rapidă.

Branduri premium cu 10% EXTRA discount cu Genius de Black Friday

Printre brandurile premium cu extra discounturi Genius de Black Friday se vor regăși: Off-White, UGG, Guess, Alexander McQueen, Palm Angels, Karl Lagerfeld, Golden Goose, Nautică, Armani Exchange, Liu Jo, Mango, Pinko și multe altele.

Spor la cumpărături și nu uita: Black Friday e o singură dată pe an!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News