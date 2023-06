„A fost fost o poveste interesantă. Fake news-ul a început din presa germană. Și eu am citit ziarele nemțești și am văzut că nu s-a specificat de român, ci s-a scris despre un șofer cu un carnet fals și fără autorizație de transport gabarit voia să ducă în România un tanc.

Am zis că povestea e interesantă. Chiar voiam să scriu și eu, apoi am citit și am văzut că totul s-a întâmplat la 80 de kilometri de mine. M-am urcat în mașină și m-am dus să văd, să-l caut, pentru că mă gândeam că luni era zi liberă în Germania.

El nu avea cum să plece pentru că dacă nu avea autorizație, luni nu avea cum să își facă rost de autorizație și m-am dus la fața locului.

Când m-am dus acolo am văzut că era un TIR înmatriculat în România. Și am zis că asta înseamnă că și șoferul este român. Am intrat cu el în discuție și așa a și fost.

I-am zis că presa germană spune că nu are carnet sau că nu are carnet pentru a duce utilajul. Atunci mi-a spus că are până la 100 de tone și că de 20 de ani cară doar utilaje grele.

L-am întrebat care este adevărul și mi-a pus că a avut licența de transport gabarit pentru 60 de tone și el a depășit cu 5 tone.

Deci, de la un lucru mic care l-a costat 400 de euro amendă s-a ajuns ca în presă să se scrie altceva”, a explicat Erich Mocanu.

„Am vorbit cu polițiștii și m-am luat puțin de ei, pentru că să îți iei 400 de euro o amendă pentru că ai depășit cu 5 tone a fost prea mult. Polițistul a spus că dacă știa câte probleme îi aduce acest transport și câte documente trebuie să completeze, nici nu-l oprea.

A spus că l-a oprit pentru că s-a mirat că un tanc este pus pe un TIR privat și nu este dus de armată, nu este cu coloană de soldați de apărare. Atunci i-am spus să se uite la el, că nu e tanc. În acte, în documentul «tancului» nu este trecut ca și un tanc de război, ci ca o utilitară care face străzi în perioada războiului, pentru că este al armatei. Deci sunt două lucruri total diferite”, a precizat Erich Mocanu.

Unde trebuia să ajungă, de fapt, tancul

„Tancul trebuia să ajungă lângă Brașov, pe poligonul de la Cincu, pentru că ar trebui să vină echipele de soldați din Franța și să facă antrenament.

L-am întrebat dacă tancul rămâne în România sau după aceea va merge în Ucraina. Mi-a spus că în două săptămâni după antrenament îl aduc înapoi Franța”, a spus Erich Mocanu.

Jurnalistul Bogdan Bolojan a întrebat de ce nu s-a folosit un vehicul de transport al armatei și s-a folosit un TIR privat.

„Potrivit șoferului și companiei lui, tancul nu este o utilitară de război. Deci, nu poți să tragi cu tancul. Erau 8 țevi care, de exemplu, dacă trimiți o rachetă către utilitară, aceasta aruncă racheta pentru a se apăra.

Asta era tot. Nu se putea merge în război cu ea”, a adăugat Erich Mocanu în cadrul emisiunii „Diaspora în Direct”.

